Japan verschenkt seine Häuser

Die ländlichen und suburbanen Gebiete Japans sind übersät von leer stehenden Häusern, für die sich keine neuen Besitzer finden. Derzeit stehen laut diversen Onlineportalen bis zu acht Millionen Häuser in Japan leer. Das liegt einerseits an der schrumpfenden Bevölkerung, andererseits aber auch am Aberglaube der Japaner.

Gratis oder sehr günstig

Die meisten dieser Häuser finden sich nicht auf offiziellen Immobilien-Seiten, sondern in Online-Datenbanken, die «Akiya Banks» heissen – Akiya bedeutet auf Japanisch «leeres Zuhause». Einige der gelisteten Immobilien sind gratis, andere werden zu einem symbolischen Preis von bis zu fünf Franken angeboten.

In Einzelfällen bietet die Regierung den Käufern Subventionen, wenn sie die Häuser abreissen und neue bauen. Um die Häuser loszuwerden, verzichtet man in Japan auf den üblichen Inländervorrang: Auch Ausländer dürfen die Häuser kaufen.

Häuser haben eine Lebensspanne von 30 Jahren

Viele der Häuser sind in einem schlechten Zustand: Sie stammen aus der Zeit des Baubooms der Sechzigerjahre. Diese vorgefertigten Häuser haben eine Lebensspanne von nur gerade 20 bis 30 Jahren, schreibt «The Guardian».

Dazu kommt, dass die japanische Bevölkerung immer weiter schrumpft: Forscher schätzen, dass Japan in den vergangenen zwei Jahrzehnten rund 16 Millionen Bewohner verloren hat. Die Menschen werden tendenziell auch immer älter, es gibt also weniger Junge, die überhaupt Häuser kaufen – ganz zu schweigen von Häusern in abgelegenen Gegenden.

Aberglaube schwächt Immobilienmarkt

Das Phänomen beschränkt sich aber keineswegs nur auf die ländlichen Gebiete: Die «Japan Times» meldete kürzlich, dass mehr als zehn Prozent aller Wohnhäuser in Tokio leerstehen. Zwar sind Unterkünfte gerade in den Städten natürlich gefragt, Japans Immobilienmarkt ist aber eher auf «abreissen und neu bauen» als auf «renovieren» ausgelegt: Die Steuern auf Grundstücke mit Gebäuden drauf sind sechsmal höher als die für leere Grundstücke.

Das Hauptproblem dürfte aber der Aberglaube der Japaner sein: In Japan glaubt man, es bringe Unglück, ein Haus zu kaufen, in dem Verbrechen geschahen, die Bewohner Suizid begingen oder einen einsamen Tod starben.

Keine Zukunft für Airbnb

Während einige Käufer mit Feng-Shui und Ritualen gegen die vermeintlich schlechten Schwingungen in den Häusern vorgehen, verzichten viele Japaner auf ein Eigenheim: Für sie lohnt sich die Investition schlicht nicht.

Ein neues Gesetz sollte die Häuser zu einer Einnahmequelle machen: Die neue Regelung sollte Airbnb und anderen Anbietern erlauben, die Häuser zu vermieten. Eine zeitliche Einschränkung (maximal 180 Tage Mietdauer) sorgte dabei bei Airbnb für Ärger.

