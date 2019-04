Kaufen Sie sich ein ganzes Dorf

Wenn Ihnen ein Häuschen auf dem Land zu wenig ist, dann hätten wir hier etwas für Sie: In Indiana ist ein Minidorf namens Story zu verkaufen. Der Name kommt nicht von ungefähr: Der Ort hat eine Geschichte, die erzählt werden will.

Umfrage Kaufen Sie sich Story, das Mini-Dorf in Indiana? Klar. Schon gekauft!

Ach, wenn ich nur das Geld hätte...

Ich starte gerade das Crowdfunding.

Was soll ich mit einem Dorf?

Homes-Push



Ihnen gefällt dieser Text und Sie würden gerne mehr solche Artikel lesen? Dann aktivieren Sie den Homes-Push: In diesem Kanal lesen Sie Geschichten über aussergewöhnliche Häuser, träumen mit uns von Schlössern und alternativen Lebensweisen. Täglich zeigen wir Ihnen faszinierende Bilder aus der ganzen Welt und geben gleichzeitig praktische Tipps für Ihre Wohnung und den Umgang mit Vermietern.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Homes-Kanal aktivieren.

Fast zur Geisterstadt geworden

Die Geschichte von Story beginnt 1851: Doktor George P. Story erhielt damals rund 70 Hektaren Land von Millard Fillmore, dem 13. Präsident der Vereinigten Staaten. Im Laufe der Jahre entwickelte sich Story (damals noch Storyville) zu einer florierenden Kleinstadt mit Bauernhöfen, einer Arztpraxis und eine Schule.

Die Wende kam mit der Grossen Depression und der Wirtschaftskrise in Amerika. Viele Bewohner verliessen Story, zeitweise war die kleine Ortschaft eine Geisterstadt. Geändert hat sich das erst in den frühen Achtzigerjahren, mit Benjamin, der seinen Nachnamen nicht bekannt geben möchte.

Story Inn wieder eröffnet

Benjamin kaufte einen Teil der Häuser für nur gerade 65'000 Dollar. Gemeinsam mit seiner Frau Cyndi nutzte Bejamin die Chance und eröffnete im ehemaligen Laden ein Restaurant. Das war mit einigen Hürden verbunden: «Als wir eingezogen sind, gab es im Haus keine Toilette, nur ein WC-Häuschen draussen», sagte Benjamin gegenüber Medien.

Heute gibt es in Story nur sechs Häuser, darunter das Wheeler-Hedrick-House gegenüber vom Restaurant. Benjamin und Cyndi bauten die Häuser in eine Übernachtungsmöglichkeit um: Das Story Inn. «Wir haben eine Profiküche und der alte Laden ist ja jetzt ein Restaurant. Mit den anderen Häusern haben wir 18 Schlafplätze und Platz für 100 Restaurant-Gäste», sagt Benjamin.

Fast alles renoviert

Der aktuelle Besitzer ist Rock Hofstetter. Ihm gehört Story seit 1999 und er hat viel Arbeit in das Minidorf gesteckt: Die meisten Gebäude wurden renoviert, Story hat seinen Charme dabei aber nicht verloren. Seit 2019 ist Story im National Register of Historic Places.

Und Story steht nun zum Verkauf: Für 3,8 Millionen könnte das ganze Dorf und 6,8 Hektar Land Ihnen gehören. Bewilligungen sind vorhanden: Man könnte das Bed & Breakfast weiterführen, darf aber auch einfach allein dort wohnen.

(mst)