Mehr Sex mit der richtigen Bettwäsche

Die richtige Farbenwahl bei der Bettwäsche soll laut Farbpsychologie einen wesentlichen Einfluss auf Sex und Erotik haben. Denn Farben können die Liebe anregen oder die Lust völlig lahmlegen, weil sie eine intensive Wirkung auf unser Empfinden und unsere Gefühle haben.

Umfrage Welche Farbe hat Ihre Bettwäsche? Weiss

Mal so, mal so

Bunt gestreift oder gemustert

Rot natürlich

Homes-Push



Ihnen gefällt dieser Text und Sie würden gerne mehr solche Artikel lesen? Dann aktivieren Sie den Homes-Push: In diesem Kanal lesen Sie Geschichten über aussergewöhnliche Häuser, träumen mit uns von Schlössern und alternativen Lebensweisen. Täglich zeigen wir Ihnen faszinierende Bilder aus der ganzen Welt und geben gleichzeitig praktische Tipps für Ihre Wohnung und den Umgang mit Vermietern.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Homes-Kanal aktivieren.

Wir zeigen Ihnen, welche Farbe Ihre Bettwäsche braucht, damit im Schlafzimmer die richtige Stimmung herrscht.

Rot

Klar, das war nicht anders zu erwarten: Rot steht für Leidenschaft und Temperament, für sexuelle Energie und Begierde. Rote Bettwäsche soll sogar Durchblutungsstörungen lindern und so bei Potenzproblemen helfen. Allerdings kommt ein entspannter Schlaf bei dieser Farbe zu kurz.

Gelb

Gelb verscheucht trübe Stimmung, macht fröhlich und Lust auf Sex. Zudem soll Gelb dazu beitragen, dass man Hemmungen und Beziehungsängste ablegt und auch mal etwas Neues ausprobiert. Und: Nach dem Sex in gelber Bettwäsche kann man besser schlafen.

Rosa

Rosa ist die Farbe der Zärtlichkeit und der Hingabe. Sie sensibilisiert für Sinneseindrücke und hilft beim Loslassen vom Alltag. Wer romantische Erotik bevorzugt, wählt also rosa Bettwäsche.

Grün

Grün wirkt beruhigend und harmonisierend. Es stärkt die emotionale Bindung und fördert die seelische Ausgewogenheit. Positiv wirkt sich Grün aber angeblich nur auf bestehende Liebespartnerschaften aus. Bei einem ersten Date kann diese Farbe eher abtörnend wirken.

Blau

Blau entspannt, beruhigt und besänftigt das vegetative Nervensystem. Auch soll Blau den Blutdruck senken und für schnelles Einschlafen sorgen. Denkbar schlecht also für ein aufregendes Liebesleben.

Weiss

Weiss wird mit Harmonie und Reinheit in Verbindung gebracht. Weisse Bettwäsche soll darauf hindeuten, dass hygienischer, sauberer Sex erwünscht ist – was immer man sich darunter vorstellen soll.

Material

Nicht nur die Farbe, auch das Material beeinflusst die Erotik. So haben gemäss einer britischen Studie Paare in seidenen Laken 4,25-mal Sex pro Woche. In Baumwolle immerhin noch 2,72-mal. Auf Nylon und Polyester mögen sich die Paare nur 2,3-mal wöchentlich vergnügen.

Übrigens: Der Online-Discounter Lesara hat mehr als 5000 Bettwäschekäufe nach farbpsychologischen Erkenntnissen ausgewertet. Für Frauen sind die Farben Bordeaux, Weiss und Grau Favoriten. Männer mögen Grau, Grün und Blau. Was kann daraus geschlossen werden? Das Sex-Leben der Studienteilnehmer könnte prickelnder sein.