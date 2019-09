Nächtigen wie die Stars von «Downton Abbey»

Fans der TV-Serie «Downton Abbey» haben nun die Möglichkeit, einmal wie Lord und Lady Grantham in dem stattlichen Highclere Castle, einem beeindruckenden Anwesen, zu übernachten. Die Serie handelt vom Schicksal einer Adelsfamilie und ihrem Personal zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

Am 19. September kam der Kinofilm zur TV-Serie in Deutschland und Österreich in die Kinos. Zu diesem Anlass haben die tatsächlichen Besitzer von Highclere Castle, der Earl und die Countess of Carnarvon, ihr Anwesen in Hampshire auf Airbnb ausgeschrieben.

Nur eine Nacht

Allerdings kann nicht jeder das Schloss mieten: Zwei ausgewählte Personen dürfen am 26. November in einem der 300 Zimmer übernachten. Ab dem 1. Oktober können sich interessierte Serienfans bewerben – am Ende entscheiden aber Lord and Lady Carnarvon, wer die Übernachtung gewinnt.

Die Übernachtung kostet 150 Pfund (183 Franken) und die Gäste «werden behandelt wie Könige». Im Preis inbegriffen sind Apéro-Cocktails mit dem Earl und der Countess und ein anschliessendes traditionelles Abendessen, serviert vom hauseigenen Butler.

Fans werden bevorzugt

Danach werden in der Bibliothek noch Kaffee und Tee serviert, bevor die Gäste sich in einem der Schlafzimmer (mit Bad und Aussicht auf 400 Hektar Umschwung) zur Ruhe legen können. Der Lord und die Lady Carnarvon werden die Gewinner bei einer Privatführung in die Geschichte des Schlosses einführen, das seit 1679 in Familienbesitz ist.

Ab dem 1. Oktober können sich Interessierte bewerben. Dafür sollen sie bei der Buchung in einem kurzen Brief erklären, warum ihnen «Downton Abbey» am Herzen liegt oder welchen Bezug sie zur TV-Show haben.

Kein TV, kein WLAN

«Es ist ein grosses Privileg und immer wieder eine Freude, dass ich das Highclere Castle mein Zuhause nennen darf. Um so mehr freut es mich, jemandem einen unvergesslichen Aufenthalt zu ermöglichen», schreibt Lady Carnarvon auf Airbnb.

Und weiter: «Highclere Castle ist seit 1679 im Besitz der Familie Carnarvon und hat eine ereignisreiche Geschichte. Ich interessiere mich leidenschaftlich für die Vergangenheit des Schlosses und freue mich darauf, es unseren Gästen näherzubringen.»

Übrigens: Sie kennen das Schloss zwar aus dem TV, vor Ort gibt es aber keinen Fernseher – und kein WLAN. Das ist in dem 9200 Quadratmeter grossen Schloss allerdings kein Problem, zu entdecken gibt es genug.

