Schläfst du jede Nacht auf der gleichen Bettseite?

Wir haben alle unsere Abendrituale: Zum Beispiel Zähne putzen, Gesicht waschen, duschen und dann ab ins Bett. Und wenn wir im Bett liegen, dann liegen wir normalerweise immer auf der gleichen Seite des Betts – unabhängig davon, ob auf der anderen Seite jemand liegt oder nicht.

Das dachten wir zumindest. Twitter belehrt uns aber nun eines Besseren: Jeff Stein, Journalist bei der «Washington Post», schreibt in einem Tweet über ein befreundetes Paar, das anscheinend spontan die Seiten wechselt – sprich, die beiden wissen am Abend noch nicht, auf welcher Bettseite sie schlafen werden.

Several months ago, a couple we are friends with said they don’t sleep on the same side of the bed every night. As in, every night when they get into bed, they don’t know who will sleep on which side. Still blows my mind — Jeff Stein (@JStein_WaPo) July 27, 2019

14'000 Reaktionen auf Twitter

Der Tweet ging viral und wurde bis jetzt 93'000-mal gelikt – und mittlerweile sprechen über 14'000 Menschen online über die Frage, ob man eine feste Bettseite hat oder nicht. Die meisten User verstehen nicht, warum man die Bettseite wechseln will – schliesslich schläft man meistens auf der Seite, auf der zum Beispiel der eigene Nasenspray oder Taschentücher und eine Wasserflasche stehen.

Daneben gibt es diverse User, die erwähnen, dass sie zwar allein leben – und trotzdem auf einer bestimmten Seite des Betts schlafen. Oder dass sie sogar den Platz wechseln würden, wenn sie versehentlich auf der falschen Seite des Betts einschlafen sollten.

Do they keep the same pillow and move it to the new side? — Katie (@OhWeeBeasties) July 27, 2019

If one of us accidentally falls asleep on the wrong side, we need to wake up and move. My god, we aren’t animals. — Matthew SNOWFLAKE❄️AF 🆘 (@mshalk) July 28, 2019

Our bedroom is basically divided in half - my dresser on my side of the room, his on his side, my pics and art, my books on the bedside etc. If we switched sides it would be like sleeping in a different room. 😃 — LiveTweet 🌊🌊🌊🍑 (@livetweettweet) July 28, 2019

Auch bei Tieren ist der immer gleiche Schlafplatz verbreitet:

My two cats have little cat beds - one on top of washer, one on top of dryer, side by side. Every single night they sleep in their own beds, never changes. — Carollyn60 (@Carollyn60) July 27, 2019

Schläfst du jede Nacht auf der gleichen Seite des Betts? Ist dir das wichtig?

