Schönheit aus dem Kühlschrank

Klar könnte man Haut- und Haarpflegemittel einfach kaufen – die Auswahl ist schliesslich riesig. Manche schwören aber auch auf Selbstgemachtes. Solche Beautyprodukte sind günstig, einfach herzustellen, sparen viel Abfall, weil aufwändige Verpackungen wegfallen, und sie enthalten kaum problematische Inhaltsstoffe.

Umfrage Werden Sie eines der Rezepte ausprobieren? Eines? Alle!

Vielleicht.

Nein, ich ziehe meine gekauften Beauty-Produkte vor.

Weiss nicht.

Aber das Beste: Was es dazu braucht, haben die meisten zu Hause im Kühl- oder Küchenschrank. Gut zu wissen: Die hausgemachten Beautyprodukte halten nicht ewig, am besten man lagert sie kühl und braucht sie rasch auf. Wir haben für euch die bekanntesten Mixturen ausprobiert. In unserer Bildstrecke seht ihr fünf selbstgemachte Beautyprodukte und wozu man diese gebrauchen kann.

Kennt ihr auch Beauty-Tricks aus dem Kühlschrank? Verratet sie uns im Kommentarfeld!





(mst)