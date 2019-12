So karg wohnt der Produzent der Simpsons

Laut dem Filmverzeichnis Imdb.com produzierte Richard Sakai 664 Episoden der Simpsons, ausserdem war er verantwortlich für «The Simpsons Movie», und für «Jerry Maguire» heimste der Amerikaner 1997 eine Oscar-Nominierung ein. Tatsächlich soll der 65-Jährige laut «Celebrity Net Worth» 50 Millionen Franken auf der hohen Kante liegen haben.

Sakai zeigt sich selten in der Öffentlichkeit, lieber sind ihm Auftritte in seiner Serie. Unter anderem tauchte er als Karaokesänger in «One Fish, Two Fish, Blowfish, Blue Fish» (ab Minute 4:04) und als Jazzmusiker in «Jazzy and the Pussycats» (Minute 1:18) auf. Weil nun aber sein Industrie-Loft im Künstlerviertel von Los Angeles zum Verkauf steht, kann alle Welt sehen, wie man als cooler Simpsons-Produzent wohnt beziehungsweise wohnte. Sakai möchte sein Loft für knapp eine Million Franken verkaufen.

Wohnzimmer, Bad, 123 Quadratmeter Wohnfläche

Das Loft verfügt über einen Wohnraum mit Küche und ein Bad und ist gerade mal 123 Quadratmeter gross. Das Gebäude, in der sich die Loft-Wohnung befindet, war früher ein Möbelgeschäft, später wurde das Warenhaus renoviert und die Geschäftsräume in 300 Lofts unterteilt.

Bei so viel Bescheidenheit darf ein bisschen Luxus nicht fehlen. Auf dem Dach der Liegenschaft befindet sich ein Schwimmbad für alle Bewohner, eine Grillstelle und ein Outdoor-Wohnzimmer sowie ein Gym. Ausserdem wird der Komplex von einem 24-Stunden-Sicherheitsdienst bewacht.

Wie schlicht Simpsons-Produzent Richard Sakai gewohnt hat, sehen Sie in der Bildstrecke.

