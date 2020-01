The Weeknd kauft sich ein riesiges Single-Penthouse

The Weeknd durchlebt turbulente Zeiten. Sein langersehntes drittes Album steht kurz vor der Veröffentlichung, seine Fans können (vor allem nach dem Release von zwei vielversprechenden Vorab-Singles) das neue Werk des 29-jährigen Kanadiers kaum erwarten. Ausserdem ging die Beziehung zu Model Bella Hadid (23) auch nach dem zweiten Versuch im August 2019 wieder in die Brüche. Das Paar bewohnte zusammen eine Triplex-Wohnung in New York und zahlte monatlich 60'000 Franken Miete.

Vielleicht wurde ihm der horrende Betrag zu viel, vielleicht wollte er einfach weg aus New York oder vielleicht wollte er sich nach der Arbeit an seinem dritten Studioalbum etwas gönnen – eines ist dafür aber sicher: Der Musiker legte sich laut «Variety» nun ein Penthouse in Los Angeles für gut 21 Millionen Franken zu.

Single-Wohnung mit 763 Quadratmetern

Die Wohnung hat es in sich: Sie erstreckt sich über eine ganze Etage und ist 763 Quadratmeter gross. Die Decken sind dabei über drei Meter hoch. Zur Erholung stehen vier Schlafzimmer, für die Körperpflege vier ganze und zwei halbe (das bedeutet in Amerika zwei Toiletten) Badezimmer bereit.

Die 21-Millionen-Dollar-Wohnung ist bei einem geschätzten Vermögen von 90 Millionen Dollar doch etwas an der oberen Preisgrenze angesiedelt. Ausserdem liegt sie direkt am Wilshire Boulevard, einer der meistbefahrenen Strassen von Los Angeles.

