Vergesst Hygge, jetzt kommt Coorie

Wuchtige, naturbelassene Holzmöbel, gusseiserne Öfen und offene Kamine, karierte Decken und Kissen, schwere Gläser und viel Gemeinschaft: Auf den ersten Blick ist eine Ähnlichkeit zu Hygge zu erkennen. Aber nur auf den ersten Blick: Coorie, das schon 2018 zum Trend ausgerufen wurde, ist nicht nur ein Einrichtungsstil, sondern unaufgeregte schottische Lebensart und damit eine Lebenseinstellung.

Sich nach einer langen Wanderung mit einer heissen Tasse Tee in der Hand oder einem guten Whisky vor dem Kamin in eine karierte Decke wickeln. Mit Familie und Freunden den Tag Revue passieren lassen, während der Regen aufs Dach trommelt, das ist Coorie. Wer dabei an Highlands, schottische Cottages, Torffeuer und gemütliche Nachmittage im Herbstlicht denkt, liegt nicht falsch. «Coorie ist das Hygge meiner Vorfahren», schreibt eine Schottin auf Twitter.

Erfindung für Touristen?

Manche sind da anderer Meinung. Einige halten Coorie gar für eine Erfindung des Tourismusministeriums. Coorie (sprich: kürie) leitet sich ab vom gälischen Wort Còsagach. Ursprünglich bedeutete es so viel wie «kleines Loch, in das sich kleine Tiere verkriechen» oder sogar «feuchter, moosiger Platz», sagen Sprachwissenschaftler. Seine Bedeutung habe sich aber gewandelt. Inzwischen heisst es auch «kuschelig» und «mit sich selbst und der Umwelt zufrieden». Coorie passt gut zur winterlichen Jahreszeit und zum aktuellen Fitnesstrend, bei dem das Naturerlebnis im Vordergrund steht.

Dennoch klingt es nur zufällig so ähnlich wie das englische «cosy» (gemütlich). Coorie bezeichnet auch die Kunst, die Mühsal des Lebens mit kleinen, verfügbaren Dingen zu kompensieren. Das traditionelle Leben in Schottland ist schon wetterbedingt eher ein raues, genügsames und unverschnörkeltes. Im Unterschied zu Hygge ist das Draussen mit dem Drinnen untrennbar verbunden. Dazu gehören wilde Touren durch die Highlands, Schwimmen in eiskalten schottischen Seen (Neoprenanzug nicht vergessen!) und sich freuen, wenn der Nebel aufreisst. Kurz gesagt: Erst nach einer Wanderung im Schneeregen machen Wolldecke und dampfender Tee richtig Sinn.

Viel Outdoor und Tartanmuster

Coorie bedeute, Traditionelles einzubinden, ohne dabei den Blick nach vorne zu verlieren, schreibt Gabriella Bennett, die Autorin des Buchs «The Art of Coorie». Dazu gehören Outdoor-taugliche Kleidung, derbe Schuhe, deftige Eintöpfe und lokale Lebensmittel genauso wie schwere Whiskygläser, Tartanmuster, Wollsocken und schwarzer Tee. Tee wird in Schottland übrigens zu jeder Tages- und Nachtzeit getrunken. Mit oder ohne Milch, Zucker und Honig. Hauptsache, er ist schwarz und stark.