Vier Jahre im 40-Millionen-Schloss sind genug

Erst vor vier Jahren liessen sich das brasilianische Supermodel Gisele Bündchen (39) und Tom Brady (42), Quarterback der New England Patriots, ein brandneues Traumschloss bauen. Die Liegenschaft steht auf einem riesigen Stück Land von fast 13 Hektaren und grenzt direkt an einen Golfplatz. Das Haupthaus verfügt über fünf Schlafzimmer, fünf Badezimmer und sieben weitere Räume – alles verteilt auf einer Wohnfläche von 1124 Quadratmetern.

Besonders stolz ist Gisele auf ihr Gästehaus, das sie sich im Zen-Stil in den Garten bauen liess. Dort habe sie ihr Buch «Lessons – Mein Weg zu einem sinnerfüllten Leben» geschrieben. Überhaupt sei das Häuschen (es ist über 200 Quadratmeter gross) ihr liebster Zufluchts- und Rückzugsort, verrät das Model bei einem Besuch der «Vogue».

Ziehen Gisele und Tom jetzt in die Schweiz?

Das Haus des Ehepaars Bündchen-Brady ist ein Traum. Doch warum wollen die beiden es nach nur vier Jahren bereits wieder verlassen? Der Plan scheint fix, denn die Liegenschaft taucht auf verschiedenen Maklerseiten für einen Kaufpreis von knapp 40 Millionen Franken auf.

Brady spielt für die New England Patriots, der Football-Mannschaft von Boston, das Haus steht ebenfalls in Boston. Nun wird seit einer Weile gemunkelt, dass Brady seine Karriere als Quarterback beenden will. Überraschend wäre das nicht. Brady spielt seit dem Jahr 2000 für die New England Patriots, erst im Februar dieses Jahres hat er erneut den Superbowl gewonnen. Es könnte also durchaus sein, dass Tom langsam in Rente gehen und mit seiner Gisele und den zwei Kindern an einen anderen Ort ziehen möchte.

Hoi Gisele und Tom!

Und wo könnten sich die beiden niederlassen? Horizontina in Brasilien, wo Gisele geboren wurde, wird es wohl kaum sein, denn ausser schönen Wasserfällen hat der Ort für ein so poshes Ehepaar wenig zu bieten. Wo fühlen sich Rentner sonst noch wohl? Natürlich in der Schweiz, glaubt man einem Ranking von MSN.com. Laut der News-Site schafft es die Schweiz in allen Kategorien (Lebensqualität, finanzielle Lage, materieller Wohlstand und Gesundheit) in die Top 10. Ausserdem sei die Schweiz führend in Luftqualität und Umweltfaktoren. In dem Sinne: Hoi zäme, Gisele und Tom!

Die «Vogue» besucht Gisele Bündchen und Tom Brady in ihrem Schlösschen

