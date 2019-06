Stadthaus neben Eiffelturm sucht Käufer

Eine 10'500 Quadratmeter grosse Stadtvilla in Paris sucht aktuell einen neuen Besitzer. Der braucht ein lockeres (und prallvolles) Portemonnaie: Das Herrenhaus ist für 281 Millionen Franken gelistet.

Verkauft wird es von Kalinka Realty, einem russischen Immobilienhändler, im Auftrag «zweier Schwestern einer französischen Dynastie», so die Website.

Lage, Lage, Lage

Wohnungen und Häuser in Paris, die Sicht auf den Eiffelturm haben, sind laut Paris Property Group zwei- bis dreimal teurer als vergleichbare Objekte ohne Blick auf das Wahrzeichen der Stadt. Im Falle des imposanten Stadthauses ist es nicht nur der Blick auf den Eiffelturm, sondern auch die Nähe zum Turm.

Das Gebäude grenzt tatsächlich direkt an den Park um den Eiffelturm, liegt gegenüber der Seine. Die Lage des Gebäudes an der Kreuzung Avenue de Suffren und Quai Branly im siebten Arrondissement ist eine der exklusivsten Adressen in ganz Paris: Umgeben von Museen, Botschaften und Ministerien.

Preis wegen Nachfrage erhöht

Ursprünglich lag der Verkaufspreis des Hauses bei rund 246 Millionen Franken. Laut Kalinka Realty war die Nachfrage besonders aus Russland so gross, dass der Preis erhöht werden konnte, sagt das Immobilienunternehmen gegenüber «Business Insider».

«Dieses Angebot ist mit der Nähe zum Eiffelturm und dem Blick darauf das ideale Investment. Diese Art Objekt ist für die vermögenden Käufer eine Trophäe. Sie zu besitzen, ist keine Frage des Gewinns, es ist eine Frage des Prestiges», sagt Tatyana Burlakovskaya, Leiterin von Kalinka Realty.

Mysteriöse Schwestern

Die aktuellen Besitzer des Hauses sind laut Kalinka Realty «zwei ältere Schwestern, die aus einer vermögenden französischen Dynastie stammen». Weitere Details sind aber weder über die Besitzerinnen noch über das Gebäude bekannt.

Bilder aus dem Inneren der Stadtvilla bekommen ausschliesslich seriöse Kaufinteressenten, die ein Angebot eingereicht haben. Sollte das Haus für 281 Millionen Franken verkauft werden, wäre es eines der teuersten Häuser der Welt.

Einen Rekord bricht es aber nicht – nicht mal in Frankreich. 2015 kaufte der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman für sagenhafte 300 Millionen ein Schloss westlich von Paris.