Wegen «asozialer Faulenzer» vor Gericht

Das Mietrecht legt Rechte und Pflichten von Mietern und Vermietern fest. Bei Streitigkeiten versuchen Schlichtungsstellen, eine gütliche Einigung zu erzielen.

Umfrage Haben Sie eine gute Beziehung zu Ihrem Vermieter? Klar, immerhin sind wir ein Paar.

Das Verhältnis könnte besser sein.

Überhaupt nicht!

Ich weiss nicht mal, wie er heisst.

Homes-Push



Ihnen gefällt dieser Text und Sie würden gerne mehr solche Artikel lesen? Dann aktivieren Sie den Homes-Push: In diesem Kanal lesen Sie Geschichten über aussergewöhnliche Häuser, träumen mit uns von Schlössern und alternativen Lebensweisen. Täglich zeigen wir Ihnen faszinierende Bilder aus der ganzen Welt und geben gleichzeitig praktische Tipps für Ihre Wohnung und den Umgang mit Vermietern.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Homes-Kanal aktivieren.



WERBUNG



Finde deinen Platz auf homegate.ch - dem grössten Immobilienmarktplatz der Schweiz mit über 100'000 Objekten. Ihnen gefällt dieser Text und Sie würden gerne mehr solche Artikel lesen? Dann aktivieren Sie den Homes-Push: In diesem Kanal lesen Sie Geschichten über aussergewöhnliche Häuser, träumen mit uns von Schlössern und alternativen Lebensweisen. Täglich zeigen wir Ihnen faszinierende Bilder aus der ganzen Welt und geben gleichzeitig praktische Tipps für Ihre Wohnung und den Umgang mit Vermietern.Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Homes-Kanal aktivieren.

Das gelingt nicht immer, und so ziehen manche Mieter oder Vermieter teils bis vor Bundesgericht. Nachfolgend sieben interessante Gerichtsurteile.

«Asozialer Faulenzer»

Ein Vermieter in Biel geriet mit seinem Mieter in Streit, weil dieser ihm den Zutritt zur Wohnung verweigerte, in welcher der Vermieter einen Schimmelbefall behandeln wollte.

Er bezeichnete daraufhin den Mieter als «asozialen Faulenzer», worauf dieser ihn anzeigte. Das Gericht verhängte über den Vermieter eine bedingte Busse als Strafe wegen Beschimpfung und Drohung.

Süsser Welpe

«So hääärzig» war der kleine Welpe im Tierheim. Die 34-jährige Frau war derart angetan vom kleinen Terrier, dass sie total «vergass», dass ihr Mietvertrag das Halten von Haustieren untersagt.

Das hatte Konsequenzen. Der Aufforderung des Vermieters, den Hund wegzugeben, kam sie nicht nach, und so kam es nach einer längeren Auseinandersetzung schliesslich zur Kündigung des Mietvertrags.

Böses WLAN

Ein Rentner in einer Genossenschaftswohnung in Zürich verlangte von seiner Vermieterin, dass sie WLAN-Router im ganzen Haus verbietet, und zwar weil er unter Schlafstörungen litt, die angeblich durch die Strahlung der Geräte verursacht wurden.

Mit dem Verbot sollten seiner Meinung nach auch die anderen Mieter geschützt werden. Das fand das Gericht zwar edel, aber eine Änderung des Mietvertrags sei schwierig. So einigten sich die Parteien auf einen Vergleich.

Mangelhafte Kochkünste

Der Vermieter eines Restaurants in Genf kündigte seinem Mieter das Lokal, angeblich wegen Eigenbedarf. Er gab an, selber ein Restaurant führen zu wollen. Das Mietgericht kam aber zum Schluss, dass der Eigenbedarf nicht genügend belegt sei.

Der Vermieter habe nämlich keine Erfahrung in der Gastronomie und sein Projekt sei unsinnig. Dagegen wehrte sich der Vermieter bis vor Bundesgericht vergebens.

Gefährlicher Altbau

Eine Stiftung mietete im Bezirk Horgen vier Wohnungen in einem Altbau. Sie wurde darüber informiert, dass Einsturzgefahr bestehe, die auch von Experten bestätigt wurde. Trotzdem unternahm der Vermieter nichts, woraufhin die Mieterin die Verträge fristlos kündigte.

Der Vermieter forderte Mietzinse in Höhe von 30'000 Franken ein, weil nie eine Einsturzgefahr bestanden habe. Damit blitze er allerdings vor dem Obergericht ab.

Gescheiterte Beziehung

Die Mieterin einer Wohnung im Kanton Zürich hatte ein Verhältnis zu ihrem Nachbarn, der zur Familie des Vermieters gehörte. Die Beziehung ging in die Brüche, es kam zu Streitereien. Die Frau bekam die Kündigung, wogegen sie sich wehrte.

Es handle sich um eine Rachekündigung, sagte sie. Dieser Meinung war das Bundesgericht aber nicht. Vielmehr sei es naheliegend, dass die Frau und nicht das Familienmitglied ausziehen müsse, damit der Hausfrieden wiederhergestellt werden könne.

Harmlose Sprünge

Ein Paar entdeckte nach dem Einzug ins gemietete Einfamilienhaus in Küssnacht diverse Mängel, unter anderem auch Schimmel an den Wänden und Risse im Marmorboden.

Es verlangte die Behebung sowie eine Reduktion des Mietzinses. Das Gericht kam zum Schluss, dass die Miete um 5 Prozent gesenkt werden müsse. Den neuen Marmorboden verweigerte das Gericht aber mit der Begründung, dass die Sprünge ungefährlich seien.

(mst)