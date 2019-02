Weisse Wände machen schlechte Laune

Weiss ist hell und praktisch. Es soll Weite und Leichtigkeit in die Räume bringen, es ist zeitlos und beliebig kombinierbar. Kein Wunder, sind weisse Wände fast überall anzutreffen, in Wohnungen ebenso wie in Büros.

Umfrage Welche Farben haben Ihre Bürowände? Weiss

Weiss mit bunten Akzenten

Pastell

Ich arbeite draussen.

Homes-Push



Ihnen gefällt dieser Text und Sie würden gerne mehr solche Artikel lesen? Dann aktivieren Sie den Homes-Push: In diesem Kanal lesen Sie Geschichten über aussergewöhnliche Häuser, träumen mit uns von Schlössern und alternativen Lebensweisen. Täglich zeigen wir Ihnen faszinierende Bilder aus der ganzen Welt und geben gleichzeitig praktische Tipps für Ihre Wohnung und den Umgang mit Vermietern.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Homes-Kanal aktivieren.

Wie wichtig sind Farben für unsere Stimmung?

Farbforscher sind aber überzeugt, dass zu viel Weiss aufs Gemüt drückt, denn Farben haben einen grossen Einfluss auf unser Wohlbefinden. So empfinden wir beispielsweise Räume in Pastelltönen oder Cremefarben als gemütlich – sicher gemütlicher als komplett weiss gestrichene Zimmer, die womöglich noch hauptsächlich in Weiss möbliert sind.

Der Grund: Sorbetfarben wie sanfte Beige- oder Orangetöne erinnern uns an Sonne und Wärme, und das mögen wir sehr viel lieber als kaltes, steriles Weiss. Der Farbforscher Professor Axel Venn aus Berlin glaubt sogar, dass weisse Wände lebensfeindlich sind. Er ist überzeugt, dass das Weiss Distanz schafft und deshalb beispielsweise Gespräche unter Freunden ganz anders ablaufen, als wenn sie in einem Raum mit sanften Pastelltönen stattfinden.

Doch nicht nur Wände, auch Böden beziehungsweise Teppiche sollten seiner Meinung nach nicht weiss oder sehr hell sein. Sie vermitteln unbewusst Unsicherheit, es fühlt sich an, als hätte man kein Fundament unter den Füssen, als würde der Boden einen gar nicht tragen.

Mehr Farbe ins Büro

Doch nicht nur zu Hause, auch am Arbeitsplatz ist allzu viel Weiss ungesund, wie Farbpsychologen überzeugt sind. Monotone Umgebungen unterfordern die Wahrnehmung, denn das Auge braucht Abwechslung, um sich regenerieren zu können. Auch sollen rein weisse, strahlend helle Umgebungen die Pupille überfordern. Sie verengt sich, die Sensibilität für feine Abstufungen geht verloren.

Und: Farben wirken vor einer dunklen Umgebung wesentlich lebendiger als vor einer weissen. Kommt dazu, dass in einer rein weissen Umgebung das Mobiliar und andere Einrichtungsgegenstände isoliert voneinander auftreten, es kommt keine Verbindung zustande. Nicht zuletzt soll aber auch im Geschäftsbereich die Kommunikation in einer rein weissen Umgebung leiden.

Diese Beobachtungen bestätigt auch eine Studie der Hochschule für angewandte Kunst und Wissenschaft in Hildesheim mit über 3000 Befragten aus allen Schichten und Altersklassen. Wer auf Kommunikation setzt, fanden die Studienleiter heraus, sollte auf der Farbpalette zwischen Rot- bis Gelborangetönen sowie Erd- und Holzfarbtönen wählen. Farben aus dem roten Spektrum wirken besonders inspirierend und sind deshalb ideal in Konferenzräumen oder bei Teamarbeit.

Erste Hilfe für mehr Farbe

Idealerweise müsste man jetzt ganz schnell zum Pinsel greifen und seiner Umgebung mehr Farbe verleihen. Als Mieter zwar machbar, aber relativ aufwendig. Und die wenigsten Arbeitgeber dürften auf die Wünsche ihrer Angestellten bezüglich Wandfarbe eingehen – es sei denn, man kann sie davon überzeugen, dass mit der richtigen Farbe die Produktivität gesteigert werden kann.

Also was tun? Die einfachste Möglichkeit, im weissen Zuhause eine warme Stimmung zu schaffen, ist Kerzenlicht oder ein Kaminfeuer. Alternativ kann man auch mit modernen LED-Beleuchtungssystemen eine warme Stimmung im Raum schaffen.

Und für das Büro raten Farbpsychologen zu Blau, Gelb und Grün, beispielsweise auf grossen Bildern oder Postern. Blau ist nämlich die Farbe des Denkens, Gelb diejenige der Kreativität und Grün steht für Frische und Energie.