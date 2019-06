Wie kommt man in diesen Rooftop-Pool rein?

Für Schwimmer, die den Nervenkitzel in normalen Pools vermissen, soll es in London bald ein Schwimmbecken in rund 180 Metern Höhe geben – auf dem Dach eines Hochhauses mit 55 Stockwerken.

Rundumsicht auf London

Das Design für den 600'000-Liter-Pool und das Gebäude darunter, das Infinity London heissen soll, stammen von Compass Pools. Laut den Designern handelt es sich beim Schwimmbecken um den «ersten Rundumsicht-Infinity-Pool der Welt». Der Boden und die Wände des Pools sollen aus Acryl sein, damit man die Schwimmer von unten sehen kann.

Aber wie kommt man da rein?

Als Infinity-Pool bezeichnet man Schwimmbecken, die keine sichtbaren Kanten haben. Damit dieser Infinity-Look an keiner Kante gestört wird, gibt es keine Treppe aussen am Becken. Stattdessen soll eine Art geschlossene Wendeltreppe die Besucher durch den Boden des Pools auf das Dach befördern.

«Wir hatten einige Herausforderungen zu bewältigen, als wir das Gebäude designt haben, sagt der Pool-Designer von Compass Pool, Alex Kemsley, auf der eigenen Website. «Eine der grössten Herausforderungen war definitiv die Frage, wie die Schwimmer in den Pool kommen sollen. Die Lösung haben wir mit einer rotierenden Treppe und U-Boot-Türen gefunden. Jetzt ist es eine tolle Verbindung zwischen Pool und Architektur – und ein bisschen James Bond.»

Intelligenter Pool

Der Pool wird mit einem Windmesser (Anemometer) ausgestattet, der mit einem Computer verbunden ist. So sollen die Temperatur und die Füllmenge des Pools vollautomatisch reguliert werden, damit möglichst wenig Wasser überläuft. Ökologisch ist der Pool übrigens auch noch ein bisschen: Geheizt wird mit der Restwärme der Klimaanlage des Gebäudes.

Darunter soll unter anderem ein 5-Sterne-Hotel untergebracht werden. Der Baubeginn ist für 2020 geplant.