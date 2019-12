Wie viel Weihnachtsdeko ist erlaubt?

Bunte Lichterketten, blinkende Bambis und kletternde Samichläuse – jetzt wird mancherorts wieder die Weihnachtsdekoration montiert. Die einen freuts, die anderen weniger. Gerade Mieter müssen sich in und ums Haus an ein paar Regeln halten, damit sie keinen Ärger mit dem Vermieter oder den Nachbarn riskieren. Darauf sollten man achten.

Umfrage Was hältst du von Weihnachtsdekorationen? Damit kann ich gar nichts anfangen.

Naja, wenn’s nicht zuviel ist.

Richtig üppig finde ich schön.

Weiss nicht.

Homes-Push



Ihnen gefällt dieser Text und Sie würden gerne mehr solche Artikel lesen? Dann aktivieren Sie den Homes-Push: In diesem Kanal lesen Sie Geschichten über aussergewöhnliche Häuser, träumen mit uns von Schlössern und alternativen Lebensweisen. Täglich zeigen wir Ihnen faszinierende Bilder aus der ganzen Welt und geben gleichzeitig praktische Tipps für Ihre Wohnung und den Umgang mit Vermietern.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Homes-Kanal aktivieren.



WERBUNG



Finde deinen Platz auf homegate.ch - dem grössten Immobilienmarktplatz der Schweiz mit über 100'000 Objekten. Ihnen gefällt dieser Text und Sie würden gerne mehr solche Artikel lesen? Dann aktivieren Sie den Homes-Push: In diesem Kanal lesen Sie Geschichten über aussergewöhnliche Häuser, träumen mit uns von Schlössern und alternativen Lebensweisen. Täglich zeigen wir Ihnen faszinierende Bilder aus der ganzen Welt und geben gleichzeitig praktische Tipps für Ihre Wohnung und den Umgang mit Vermietern.Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Homes-Kanal aktivieren.

In der Wohnung

Grundsätzlich gilt, dass der Mieter in seiner Wohnung machen kann, was er will. Da sind ihm also keine Grenzen gesetzt. Allerdings muss er allfällige Schäden durch Bohrlöcher und Ähnliches spätestens vor dem Auszug wieder reparieren.

Das gilt auch für die Wohnungstür zum Treppenhaus hin.

Im Treppenhaus

Wer beispielsweise einen Adventskranz oder andere Deko aufhängt, sollte darauf achten, dass die Tür nicht beschädigt wird.

Idealerweise informiert man die Nachbarschaft bzw. fragt um Erlaubnis, bevor man die gemeinsam genutzten Räume zum Weihnachtswunderland umgestaltet, denn das ist ja vielleicht nicht jedermanns Geschmack.

Das Treppenhaus muss als Fluchtweg im Brandfall frei passierbar sein. Das gilt natürlich auch in der Adventszeit. Ausserdem sollte man darauf achten, dass sich niemand an der Dekoration verletzen kann, also beispielsweise über irgendetwas stolpern und stürzen kann. Und Kerzen und andere brennbare Materialien haben im Treppenhaus nichts verloren.

Im Garten und an der Fassade

Wer kletternde Samichläuse oder Ähnliches an die Fassade montieren will, muss das Einverständnis des Eigentümers einholen, denn die Aussenfassade ist nicht mehr Inhalt des Mietvertrags. Das Okay des Vermieters benötigt man nicht zuletzt auch, weil für die Befestigung Löcher in die Wand gebohrt werden müssen. Auf dem Balkon hingegen kann der Mieter machen, was er will, solange er sich an den Mietvertrag bzw. die Hausordnung hält.

Immer beliebter werden Lichtprojektoren. Sie projizieren Schneeflocken und andere Motive auf die Hausfassade. Wer als Mieter eine solche Beleuchtung installieren möchte, muss ebenfalls beim Vermieter eine Erlaubnis einholen. Zudem darf er damit seine Nachbarn nicht stören.

Aus Rücksicht auf die Tierwelt

Bei aller Vorfreude auf Weihnachten: Gerade was die Beleuchtung anbelangt, ist Zurückhaltung angebracht. Grelle, blinkende Lämpchen oder helle Lichtinstallationen stören nicht nur die Nachbarschaft und die Passanten, sondern auch die Tierwelt. Wie bei Lärmimmissionen gilt es auch bei Lichtimmissionen, diese nach 22 Uhr zu vermeiden.





(mst)