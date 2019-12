Wir richten dein Wohnzimmer stilvoll ein

Nicht jeder ist mit viel Gespür für Stil und einem Auge für Details geboren worden, und so ist die Einrichtung bei vielen Menschen in erster Linie praktisch. Design, das natürlich auch praktisch sein kann und soll, steht dabei selten im Vordergrund.

Umfrage Bist du zufrieden mit deinem Wohnzimmer? Ja! Es ist mega schön und perfekt eingerichtet.

Es ist sehr praktisch, aber nicht besonders schön.

Es ist designmässig toll, aber etwas unpraktisch/ungemütlich.

Nein, es ist weder schön noch praktisch.

Weiss nicht.

Homes-Push



Ihnen gefällt dieser Text und Sie würden gerne mehr solche Artikel lesen? Dann aktivieren Sie den Homes-Push: In diesem Kanal lesen Sie Geschichten über aussergewöhnliche Häuser, träumen mit uns von Schlössern und alternativen Lebensweisen. Täglich zeigen wir Ihnen faszinierende Bilder aus der ganzen Welt und geben gleichzeitig praktische Tipps für Ihre Wohnung und den Umgang mit Vermietern.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Homes-Kanal aktivieren.



WERBUNG



Finde deinen Platz auf homegate.ch - dem grössten Immobilienmarktplatz der Schweiz mit über 100'000 Objekten. Ihnen gefällt dieser Text und Sie würden gerne mehr solche Artikel lesen? Dann aktivieren Sie den Homes-Push: In diesem Kanal lesen Sie Geschichten über aussergewöhnliche Häuser, träumen mit uns von Schlössern und alternativen Lebensweisen. Täglich zeigen wir Ihnen faszinierende Bilder aus der ganzen Welt und geben gleichzeitig praktische Tipps für Ihre Wohnung und den Umgang mit Vermietern.Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Homes-Kanal aktivieren.

Dabei kann ein durchdachtes Design gerade im Wohnzimmer den ganzen Raum zusätzlich gemütlicher und heimeliger machen.

Klassische Fehler

Es gibt einige Fehler, die in den meisten Haushalten gemacht werden. Oft haben diese auch mit Bequemlichkeit zu tun: So kaufen viele Menschen Komplettsitzecken mit Sofa, Sessel und Hocker – alle in den gleichen Farben und Texturen. Das ist eine verpasste Gelegenheit, um einem Wohnzimmer mehr Individualität zu verleihen.

Oft haben auch Möbel die falsche Grösse: Ein zu kleines Sofa wirkt fehlplatziert, ein zu grosses Sofa erdrückt den Raum. Besonders entscheidend ist die richtige Grösse auch bei Teppichen und Lampen. Letzere machen manchmal die Unterschiede zwischen «normalen» Wohnzimmern und besonders stylischen aus.

Wir helfen dir, dein Wohnzimmer schöner zu machen

Schickt uns Fotos eurer Wohnzimmer und wir lassen sie von einer Designexpertin auf Verbesserungspotenzial überprüfen – und verhelfen euch so zum perfekten Wohnzimmer, in dem ihr gern Zeit verbringt und Freunde einladet.

Schicke uns einige Fotos deines Wohnzimmers



Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

(mst)