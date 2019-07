Wohnen, essen, schlafen, wo früher gebetet wurde

In einer Ortschaft namens Swampscott im US-Bundesstaat Massachusetts steht derzeit eine Kirche zum Verkauf. Während das umgebaute Gotteshaus von aussen immer noch als Kirche zu erkennen ist, wurde es innen modernisiert.

Privatparkplatz und grosse Küche

Die Kirche an der 143 Burrill Street hat ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Galerie, eine grosszügige Küche mit Profigeräten und zwei Badezimmer – alles für 499'000 Dollar.

Dafür gibt es auch noch einen Privateingang und zwei Parkplätze. Besonders schön sind auch die Details von der Kirche, die noch geblieben sind: So gibt es zum Beispiel in der Küche Fenster mit buntem Glas und hohe Decken.

Umgenutzte Kirchen in der Schweiz

Manch ein Mieter oder Eigentümer würde sicher gern in einer umgebauten Kapelle wohnen. Und Restaurant- oder Clubbetreiber könnten Kirchen als Eventlokal nutzen. Doch so einfach ist es nicht. Oft stehen solche kirchlichen Bauten unter Schutz, bauliche Veränderungen werden dann sehr schwierig. Auch befinden sich Kirchen in der Zone für öffentliche Bauten. Wer da wohnen will, muss eine Zonenplanänderung anstreben.

Nicht zuletzt sind Kirchen und Kapellen religiöse Symbole. Manch ein Gläubiger würde Anstoss nehmen, wenn seine Kirche plötzlich als Disco oder Boutique genutzt würde.

Und: Das Kirchenrecht verlangt eine so genannte Profanerklärung durch den Bischof. Falls der Wert fünf Millionen Franken übersteigt, redet sogar der Heilige Stuhl ein Wörtchen mit. In den vergangenen 25 Jahren wurden denn auch schweizweit nur rund 200 kirchliche Bauten umgenutzt. Eine entsprechende Datenbank finden Sie hier.





