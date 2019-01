Wohnen wie im Auenland

Gemütliche Möbel, abgerundete Wände, im Kamin ein knisterndes Feuer und überdies freundliche Gastgeber: Die Hobbits in der Fantasy-Geschichte «Herr der Ringe» verstehen es, zu wohnen.

Schon mancher Fan wünschte sich zu Frodo und Bilbo ins Auenland. Vance Donovan aus dem US-Staat Pennsylvania hat dem Taten folgen lassen und sich sein eigenes Hobbithaus gebaut. Bis auf ein Detail hielt er sich dabei streng an die Romanvorlage.

Grosser Fan der Tolkien-Bücher

Der Amerikaner war schon Fan des Fantasy-Epos gewesen, lange bevor die Fantasy-Sage verfilmt wurde. Er sammelte alles, was mit Mittelerde zu tun hat. Was ihm fehlte, war ein würdiger Ort, um all die Sammlerstücke aufzubewahren. Eine Art Sammlerhäuschen auf dem eigenen Grundstück schwebte ihm vor. Zusammen mit dem Architekten Peter Archer ging er vor mehr als zehn Jahren daran, aus der Romanvorlage ein bewohnbares Haus zu entwerfen.

Jedes Detail sollte so sein, wie es J.R.R. Tolkien in seinen Büchern beschrieben hatte, was in der Praxis ganz schön aufwendig wurde. Der Schriftsteller gilt als Meister detailreicher Beschreibungen. Gerundete Wände, gemütliche Möbel, ein im Kamin loderndes Feuer und viele Kleiderhaken für Gäste sind eine Sache. Fenster, Türen und Wände sind eine andere.

Hartnäckig gingen Archer und Donovan daran, für die literarischen Anforderungen eine Lösung zu finden. Für die Wände verwendeten sie Steine aus einer mehrere hundert Jahre alten Mauer. Die Dachziegel wurden in Europa per Hand gefertigt. Als am schwierigsten erwies sich die runde Eingangstür, da nämlich ist die Vorlage unmissverständlich: «Der Eingang … war eine perfekt runde grüne Tür mit einem Messingknopf in der Mitte» heisst es in «Der Hobbit».

Bauliche Schwierigkeiten

Der Kern des Problems: Bei einer runden Tür hat nur ein Scharnier Platz, die Tür jedoch ist aus massivem Holz und damit sehr schwer. Handwerklich ist das fast nicht machbar. Erst nach langer Suche fanden Archer und Donovan einen Schmied, der das Scharnier anfertigte.

Die Wand, an der es verankert wurde, wurde zusätzlich verstärkt, und es klappte doch mit der authentischen Hobbit-Hütte. Geschummelt haben Architekt und Bauherr nur an einer Stelle, nämlich bei der Deckenhöhe. Für Bewohner, die wie ein Hobbit nur 1,20 Meter gross werden, wollten sie dann doch nicht bauen.

Ohne Hilfe eines Architekten ist Donovans Beispiel vielerorts kaum nachzumachen. Und selbst dann kann es schwierig werden. Eine Baugenehmigung für ein Hobbithaus ist in manchen Ländern Europas schwer zu bekommen. Zu allgemeinen Anforderungen wie tragfähiger Statik kommt oft das Unverständnis der Behörden. Das musste zum Beispiel der Schreinermeister Alois Riederer im bayrischen Landshut erfahren. Über Jahre hat er an seinem persönlichen Hobbit-Haus gewerkelt, das nun abgerissen werden soll. Das Bauamt sah Probleme bei Statik und Brandschutz.