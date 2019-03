Drei Häuser sind sogar Musiker Beck eines zu viel

Im gemütlichen Stadtteil Los Feliz in Los Angeles hat sich schon so manch ein Musiker oder Filmstar ein Haus gekauft, um sich fernab vom Trubel der Millionenstadt ein bisschen zu erholen. Musiker Beck (48) scheint von Los Feliz dermassen angetan zu sein, dass er sich dort gleich drei Häuser zugelegt hat.

Sie fragen sich jetzt vielleicht (zu Recht), wer schon drei Häuser in derselben Stadt braucht. Doch es kommt noch besser: Die drei Liegenschaften stehen nicht nur im gleichen Stadtgebiet, sie befinden sich sogar alle in ein und derselben Gated Community, einem gut gesicherten, eingezäunten Wohn-Ghetto für Celebritys. Vielleicht ist Beck nun auch in den Sinn gekommen, dass nicht mal ein siebenfacher Grammy-Gewinner drei Häuser braucht, denn momentan steht eines davon beim US-Makler Rodeo Realty zum Verkauf.

Beck könnte über 600'000 in nur zwei Jahren verdienen

Becks Villa, in der er zusammen mit seiner Ehefrau, der Drehbuchautorin Marissa Ribis, und den zwei gemeinsamen Kindern wohnte, verfügt über drei Schlafzimmer und ebenso viele Bäder. Das Paar erstand die Liegenschaft aus den 30er-Jahren erst vor zwei Jahren für 1,8 Millionen Franken. Nach einer sanften Renovation steht das Haus nun für 2,45 Millionen Franken zum Verkauf.

Beck und Marissa haben beim Umbau viel Stil und Feingefühl walten lassen und die meisten architektonischen Details und Stilelemente der 30er-Jahre bewahrt oder konserviert. Und so strahlt das Haus mit rund 190 Quadratmetern Wohnfläche auch heute noch im lässigen Style der Vorkriegszeit.

