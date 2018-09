«Am ersten Abend wollte niemand bei uns essen»

Joan Roca, gibt es ein Gericht, auf das Sie besonders stolz sind?

Die Kombination von Meeresfisch und einer Essenz, die den Duft von regennasser Erde für den Gaumen erlebbar macht. Auch weil es das Lieblingsgericht unserer Mutter ist. Nach dem gleichen Prinzip haben wir übrigens das Aroma alter Kriminalromane extrahiert. Ein sehr gemütlicher Geschmack.

Das Urteil Ihrer Mutter ist für Sie das wichtigste?

Ja, sie hat mich kulinarisch am meisten geprägt. Bei aller Extravaganz möchte ich, dass unsere Speisen stets eine Verwandtschaft zu dem behalten, was sie für 11 Euro in ihrem Lokal anbietet. Ein Gericht darf schon komplex sein, soll aber nie kompliziert wirken.

Wer hat Sie sonst noch geprägt?

Ferran Adrià. Er hat seine Erkenntnisse immer mit anderen Köchen geteilt und so eine Kultur der Grosszügigkeit geschaffen. Darum ist Katalonien heute ein kulinarischer Hotspot.

Wie war das 1986, als Sie beschlossen, neben dem elterlichen Lokal ein Gourmetrestaurant zu eröffnen?

Am ersten Abend wollte gar niemand bei uns essen. Es dauerte, die Leute zu überzeugen. Maximale Leistung zum bestmöglichen Preis, das war unser Weg.

Heute wartet man elf Monate für einen Tisch bei Ihnen.

Ja, das ist schon verrückt. Natürlich sind die Preise in den letzten Jahrzehnten ebenfalls gestiegen. Wir achten aber sehr darauf, dass sie fair bleiben. Gleichzeitig ist es uns sehr wichtig, die Lieferanten gut zu bezahlen.

Wie würden Sie ihre Brüder beschreiben?

Jordi, der Patissier und Jüngste von uns dreien, ist der geniale, eigenwillige Denker, der Motor des Celler de Can Roca. Josep, der Mittlere, ist der Philosoph. Als Sommelier und Restaurantleiter trägt er unsere Botschaft zu den Gästen.

Bei wem würden Sie gerne einmal essen, wenn Sie eine Zeitmaschine hätten?

Ein Diner bei François Vatel, dem grossen französischen Koch des 17. Jahrhunderts, wäre sicher fantastisch. Oder ein Besuch bei Paul Bocuse, als er am Anfang seiner Karriere stand.

Und wer beeindruckt Sie von den Schweizer Köchen?

Andreas Caminada. Er kocht enorm feinsinnig. Zudem ist er ein grosszügiger, liebenswürdiger Mensch, der sich viele Gedanken macht, wie er Talente unterstützen und fördern kann.

20 Minuten traf Joan Roca im Rahmen des Kulinarik-Festivals Città del Gusto in Lugano, dass noch bis am 23. September läuft. Alle Infos finden Sie hier.