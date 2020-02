«Bin stolz, Teil der Zürcher Gastronomie zu sein»

In Andreas Caminadas Restaurants beginnt ein Essen stets mit kunstvollen Apérohäppchen. Bei unserem Premierenbesuch im Zürcher Igniv sind es deren vier, darunter wunderbar erfrischende Gurken-Rettich-Röllchen mit Saiblingsrogen. Dann wird es eine Nummer grösser – und noch ausgefeilter. Herausragend unter den Vorspeisen: der aus den Keulen zubereitete Entenkuchen, dessen Schmelz an Foie gras erinnert. Daniel Zeindlhofer, Caminadas Küchenchef in Zürich, legt grossen Wert auf Leichtigkeit und Eleganz, Säure spielt darum in fast allen Gerichten eine Schlüsselrolle. Bei den Hauptgängen, die wie alle Igniv-Kreationen zum Teilen gedacht sind, kommen dann auch kräftigere Aromen zum Zug. Wir sind sowohl vom BBQ-Schwein mit Paprika als auch vom Hirschrücken mit Preiselbeeren und Dörrpflaumen begeistert. Zu Ende geht das Essen mit einem Feuerwerk von kleinen Desserts und verspielten Friandises vom Candy-Store-Wagen. Wein gibts vorzugsweise aus 3-Liter-Grossflaschen, der Service setzt Massstäbe in Sachen Herzlichkeit.