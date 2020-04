«Die Queen ist kein besonders grosser Foodie»

«Als Prinz Charles und Lady Diana 1981 heirateten, arbeitete ich im Londoner Hotel Savoy und dachte: Es wäre ziemlich cool, für die Queen zu kochen», erzählt Darren McGrady (58) auf dem Youtube-Channel von «Delish». Er bewarb sich, und zwei Wochen später hatte er den Job.

Umfrage Die Queen isst ihr Filet am liebsten «well done». Was sagt das über die Königin aus? Sie ist eine Barbarin!

Sie fürchtet sich vor den Leukozyten.

Was sollen denn Vorlieben beim Essen über einen Menschen aussagen?

15 Jahre lang stand er fortan für Königin Elizabeth II., Ehemann Philip, Charles und Lady Di und die Söhne William und Harry am Herd. Was isst die Queen jetzt in ­Quarantäne wohl am liebsten? Darren McGrady plaudert aus dem Nähkästchen.

