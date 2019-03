«Ich kann nicht mal Kaffee kochen»

Gilbert Gress, was ist Ihr absolutes Lieblingsessen?

Irgendetwas ohne Sauce! Ein Steak – natürlich englisch, also innen roh – mit Reis und Salat. Was nicht heisst, dass ich das jeden Tag essen würde. Ich esse auch gerne und viel Fisch.

Umfrage Was sind Ihre kulinarischen Guilty Pleasures? Natürlich Birnenkuchen.

Gummibärchen

Glace

Pommes

Chips

Ich bin (kulinarisch) ganz frei von jeglicher Sünde!

Vor welchem Essen ekeln Sie sich?

Vor allem, was viel Sauce drauf hat. Oder vor Zwiebeln.

An welches kulinarische Erlebnis werden Sie sich ein Leben lang erinnern?

Zu meinem Geburtstag waren wir einmal in Crissier bei Philippe Rochat und Benoît Violier, der damals noch da war. Das war ein hervorragender Abend!

Was wäre Ihre Henkersmahlzeit?

Eine Süssigkeit, zum Beispiel Birnenkuchen oder Schokolade.

Wie oft kochen Sie zu Hause?

Ich kann nicht einmal Kaffee kochen! Meine Frau ist zu Hause die Chefin, sie kocht sehr gut.

Was steht immer in Ihrem Kühlschrank?

Eine Flasche Wasser und Schokolade.

Haben Sie kulinarische Guilty Pleasures?

Süssigkeiten. Dafür verzichte ich auf die Sauce, die ist auch ungesund. Ich habe darum bewusst zwischen Sauce und Süssigkeiten gewählt und mich für Letzteres entschieden.

Wer ist für Sie die beste Köchin der Welt?

Meine Frau kocht zwar hervorragend, aber – und hier wird sie mir sicher Recht geben – bei Rochat und Violier in Crissier war das Essen wirklich exzellent. Wenn es so etwas wie kulinarische Perfektion gibt, dann habe ich sie definitiv dort gefunden.

Was ist Ihre Stammbeiz?

Le pont des vosges in Strassburg, das von Annie Voegel geführt wird.

Was nervt Sie in einem Restaurant?

Früher waren es rauchende Gäste am Tisch nebenan. Heute ist es, wenn jemand sehr laut ist und herumschreit. Das muss nicht sein.

Wie viel Trinkgeld geben Sie?

Unterschiedlich, je nachdem, wo ich bin und mit wie vielen Personen. Mindestens sechs Franken sind es immer. Aber als ich in Crissier war, war es natürlich mehr.

Wie viele Flaschen Wein lagern bei Ihnen in der Wohnung oder im Keller?

Nicht viele, denke ich. Aber da ist meine Frau zuständig, sie besorgt den Wein. Wichtig ist für mich, dass er von guter Qualität ist.

Wann haben Sie das letzte Mal zu viel getrunken?

Ich trinke nie zu viel. Ich habe vielleicht manchmal Lust auf ein Glas Rosé-Wein oder ein Bier, aber ein Glas reicht mir.

Was bestellen Sie sich beim Lieferdienst?

Früher hat meine Tochter manchmal Pizza nach Hause bestellt. Aber seit sie nicht mehr zu Hause wohnt, tun wir das nicht mehr. Meine Frau kocht ja immer.

Ab dem 23. März ist Gilbert Gress während den Uefa Qualifiers Spielen wieder als Experte im TV24-Sportstudio zu sehen





(lme)