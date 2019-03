«In der Schweiz wollte mich keiner einstellen»

Johann Lafer, Sie haben Ihr Sternerestaurant Val d’Or auf der Stromburg geschlossen, um ein neues Konzept zu lancieren. Wie kam es zu diesem Entscheid?

Zusammen mit meiner Frau betreiben wir das Restaurant seit 1986. Das ist für uns beide lange genug. Den Entschluss haben wir auch gefasst, weil wir in unserem engen Familienkreis niemanden haben, der das Restaurant weiterführen könnte. Darum wollten ich was ganz Neues machen, etwas, für das ich stehe, das mich wirklich interessiert und mit dem ich mich nicht mehr an diesen kompetitiven Gedanken «weiter, höher, grösser und noch besser» beteiligen muss.

Back to the Roots

«Mit Johanns Küche will ich mich zurück zum meinen Wurzeln orientieren», sagt Johann Lafer. Auf der Karte stehen Gerichte aus seinem 40-jährigen kulinarischen Schatz wie sein legendäres Wiener Schnitzel (30 Fr.), der grossartige Tafelspitz (28 Fr.) oder hausgemachte Ravioli (20 Fr.).

Das klingt, als hätten Sie keine Lust mehr, sich beweisen zu müssen.

Das hat mit Beweisen gar nichts zu tun, sondern damit, dass ich persönlich für mich Ziele habe, die nichts mit der Sterneküche zu tun haben. Menschen, die mich kennen, wissen, dass ich mich für gute Küche einsetze. Aber alle meine Projekte zeigen, dass meine Richtung nicht die Sternegastronomie ist. In meinem Fokus stehen der Gast und die besondere Lafer-Küche.

«Kein kulinarischer Hochleistungssport mehr»

Sie geben 16 «Gault Millau»-Punkte und einen «Michelin»-Stern auf. Schmerzt das oder ist es eher befreiend?

Weder noch. Das ist einfach ein Lebensentscheid. Ich habe nach wie vor Spass an dem, was ich mache, habe viele Aufträge, alles funktioniert wunderbar. Aber ich möchte mich nicht mehr an diesem kulinarischen Hochleistungssport beteiligen, den ich viele Jahre betrieben habe.

Wie würden Sie das Konzept von Johanns Küche beschreiben?

Es ist eine sehr nachvollziehbare, relativ bekannte Küche in einer ganz modernen Form, die das Gefühl vermittelt, dass man vertraute Gerichte in einer geschmacklichen, inhaltlichen und optisch neuen Form auf dem Teller findet.

«Die Schweizer Küche ist ganz schön teuer!»

Die Preise sind erschwinglich. Das teuerste Gericht, das Wiener Schnitzel, kostet gerade mal 30 Franken.

Mit solchen Preisen will ich die junge Generation für die gehobene Küche begeistern, das sehe ich als meine gesellschaftliche Aufgabe an.

Kennen Sie die Schweizer Küche?

Ich war einmal in einer Sendung mit dem Schweizer Koch Andreas C. Studer und konnte euer Ghackets mit Hörnli erst nicht einordnen. Aber ansonsten habe ich sehr gute Verbindungen in die Schweiz, weil meine Tante und mein Onkel in der Schweiz gelebt haben. Darum war ich ganz oft bei euch zu Besuch. Ihr habt einen hohen Anspruch ans Essen, aber man muss schon sagen: Die Schweizer Küche ist ganz schön teuer.

«Marché Mövenpick war das Grösste für mich»

Haben Sie eine konkrete Erinnerung an die Schweiz?

Das grösste für mich war, wenn mich meine Tante zum Marché Mövenpick in Meilen mitgenommen hat. Ich habe mich nach meiner Lehre sogar in der Schweiz als Koch beworben.

Was ist daraus geworden?

Ich habe Bewerbungen ans Dolder Grand, ans Baur au Lac und ans Eden au Lac in Zürich geschickt, doch keiner wollte mich haben. Dann bin ich halt nach Deutschland gegangen. Immerhin arbeitet eine ehemaligen Mitarbeiterin von mir jetzt im Dolder. Also habt ihr doch ein Stückchen Lafer bei euch in der Schweiz.

«Mein Schnauz ist Teil meines Lebens»

Was hat es eigentlich mit Ihrem Schnauz auf sich?

1977, als ich meine erste Stelle in Berlin antrat, ging ich am Kurfürstendamm spazieren und wurde von einem Scout angesprochen, der mich fragte, ob ich Lust hätte, für eine Zahnpastafirma Werbung zu machen. Da hat man mir geraten, ich solle mir einen Schnurrbart wachsen lassen, damit der Kontrast der Zahnpasta zu meinem Gesicht besser zur Geltung kommen würde. Den Werbejob habe ich trotz allem nicht bekommen, dafür ist der Schnurrbart geblieben.

Würden Sie ihn jemals abrasieren?

Ich fühle mich mit Schnauz wohl und stehe dazu. Er ist ein Teil meines Lebens, auch wenn er mittlerweile etwas grau geworden ist.