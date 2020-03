«Lieber esse ich Katzenfutter als im Mac»

Den meisten dürfte der Roland Trettl (48) als Gastgeber der Dating-Show «First Dates – ein Tisch für zwei» auf Vox bekannt sein. Aber auch als Juror von «The Taste» und als Kochgegner von Tim Mälzer in «Kitchen Impossible» erfreut der Südtiroler die TV-Zuschauer mit seinen radikalen und ungefilterten Aussagen und klaren Meinungen. Vorher wirkte er über 30 Jahre lang in Spitzenküchen und wurde für seine beiden Restaurants (Ca’s Puers auf Mallorca und Ikarus am Flughafen Salzburg) mit jeweils einem «Michelin»-Stern ausgezeichnet.

Neu ist Trettl auch Werbegesicht für Sheba und Cäsar. Aus diesem Anlass reiste 20 Minuten nach Berlin, um mit dem Multitalent über den Geschmack von Tierfutter, überbewertete Köche und heimliche Fantasien zu sprechen.

Im Video-Interview mit 20 Minuten stellte Roland Trettl einmal mehr seine Spitzzüngigkeit unter Beweis.