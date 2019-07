«Manchmal essen wir absichtlich wie Schweine»

Kenny, du wohnst noch zu Hause. Kochst du oder macht alles dein Mami?

Ich koche fast jeden Tag. Ich liebe es, zu kochen. Mein Stil ist ziemlich freestyle, meist kombiniere ich wild irgendwelche Sachen zusammen.

Bekochst du auch Andrina?

Immer wenn sie bei mir ist. Meistens gibt es etwas mit Fleisch und Gemüse, als Beilage oft Basmatireis mit Rahm- oder Sweet-and-Sour-Sauce. Auch Pasta liebe ich, meistens mit Pesto und viel Käse. Einmal habe ich für Andrina sogar selber Protein-Glace gemacht.

Was ist dein Signature-Dish?

Meine Pancake-Towers, ich nenne sie KENcakes. Zwischen die Pancakes muss immer viel Nutella oder Ovo-Crunch rein, das dann schön schmilzt. Wichtig dabei sind Früchte, und Ahornsirup darf natürlich auch nicht fehlen.

«Wir trinken sicher drei Gläser Wein pro Woche»

Wie oft geht ihr ins Restaurant?

Wir lieben beide das Einfache. Ein Candle-Light-Dinner ist natürlich schön, aber es muss nicht unbedingt sein. Wichtig sind uns eher grosse Portionen.

Wie sind eure Tischmanieren?

Natürlich wissen wir beide, wie man sich am Tisch benimmt. Wir spielen aber ab und zu auch rum und essen absichtlich wie Schweine. Andrina sieht immer so süss aus, wenn sie sich Riesenportionen auf einmal in den Mund zu drücken versucht. Das Gleiche gilt natürlich auch für mich.

Was trinkt ihr am liebsten? Wein, Bier, Champagner oder Schnaps?

Eindeutig Wein. Seit wir ein Paar sind, trinken wir sicher drei Gläser Wein pro Woche. Champagner und Prosecco auch ziemlich oft, vor allem an Events. Da wir aber beide nicht viel trinken, geht dieses Zeug gut.

