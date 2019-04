«Ich gebe lieber Geld für Essen als für Kleider aus»

Andrina, was ist dein Lieblingsessen?

Ich habe eine Schwäche für Süsses.

Umfrage Wirst du die neue Staffel von «Die Bachelorette» schauen? Ja, ich kann es kaum erwarten.

Ich zappe vielleicht ab und zu rein.

Nein, auf keinen Fall. Das ist nichts für mich.

Das weiss ich noch nicht.

Vor welchem Essen ekelst du dich?

Ich mag keine Muscheln und andere Meeresfrüchte. Damit kann ich gar nichts anfangen.

Mit welchem Essen könnte man dich verführen?

Mit einem guten Schokoladenkuchen kann man bei mir immer punkten.

«Schmatzen geht gar nicht»

Wie wichtig sind gute Tischmanieren bei einem Date?

Tischmanieren sind mir sehr wichtig. Ich finde es wichtig, dass man sich benehmen kann. Schmatzen geht zum Beispiel gar nicht.

Wie oft kochst du zu Hause?

Jeden Tag. Ich lege Wert auf meine Ernährung und mag es deshalb, mein Essen immer frisch zuzubereiten.

Was musst bei dir immer im Kühlschrank stehen?

Mein Kühlschrank soll immer genügend Salat, Poulet, Hüttenkäse und Eier beinhalten. Damit lässt sich immer eine gute Mahlzeit zubereiten.

«Habe ich Hunger, werde ich ungeduldig»

Was ist dein Signature Dish?

Mein Morgenmüesli. Ich mag es abwechslungsreich und bereite es mit Haferflocken, Proteinpulver, diversen Früchten und immer wieder anderen Toppings zu.

Wo hat man dir das beste Essen deines Lebens serviert?

Das war in der Türkei in einem Steak-Restaurant. Da habe ich das zarteste Steak der Welt gegessen. Leider kann ich mich nicht mehr an den Namen des Restaurants erinnern. Da würde ich am liebsten sofort wieder hingehen.

Was nervt dich in einem Restaurant?

Wenn man zu lange auf das Essen warten muss. Wenn ich Hunger habe, kann ich manchmal etwas ungeduldig werden.

«Zu Wein sage ich nicht Nein»

Wie viel Geld bist du bereit für ein richtig feines Essen auszugeben?

Gutes Essen ist mir sehr wichtig. Ich gebe deshalb lieber Geld für Essen anstatt für Kleidung aus. Daher kann es schon auch mal teuer werden. Das ist es mir aber wert.

Wie viele Flaschen Wein lagern bei dir im Keller?

Gar keine. Ich trinke aber gerne ab und zu bei passender Gelegenheit ein Glas Wein. Wenn sich die Gelegenheit anbietet, sage ich nicht Nein.

Wann hast du das letzte Mal zu viel getrunken?

Das war an Silvester. Wir haben ausgiebig gefeiert, und da habe ich etwas über den Durst getrunken. Es war aber ein lustiger Abend.

«Nutella bringt mich schnell wieder auf die Beine»

Wie sieht dein perfektes Katerfrühstück aus?

Ich mag ein klassisches Frühstück mit frischem Brot und Gipfeli vom Bäcker. Ergänzt mit Butter, Konfi und Nutella, bringt mich das schnell wieder auf die Beine. Natürlich darf dabei der Kaffee nicht fehlen.

Was bestellst du dir beim Lieferdienst?

Wenn ich mal keine Zeit oder keine Lust zum Kochen habe, bestelle ich mir gerne mal eine Pizza.

21 Männer kämpfen ab Ende April auf 3+ um das Herz der 26-jährigen Fitness-Influencerin mit italienischen Wurzeln.

Fünf Random Facts aus dem Leben der neuen Bachelorette





(lme)