«Tischmanieren sind mir sehr wichtig»

Clive, was ist dein Lieblings­essen?

Einen Favoriten habe ich nicht, dafür gibt es einfach viel zu viele feine Gerichte. Aber ich liebe es, zu essen.

Was ekelt dich?

Vor Essen ekelt man sich nicht! Aber es gibt Speisen, die mir nicht so schmecken. Sauerkraut zum Beispiel.

Wie sieht dein perfektes ­Candle-Light-Dinner aus?

Ein Tisch an einem einsamen Strand am Meer. Und natürlich mit feinem Essen.

«Ich gebe 20 Prozent Trinkgeld»

Hast du ein Lieblingsrestaurant?

Ich habe schon in vielen sehr guten Restaurants gegessen. Sehr gute Erinnerungen habe ich ans Casa Aurelio in Zürich oder an verschiedene Lokale auf Ibiza.

Wie viel Geld gibst du für ein gutes Essen aus?

Pro Person sind 150 Franken okay.

Wie viel Trinkgeld gibst du?

Wenn alles passt, dann bekommt der Service sicher 20 Prozent.

«Habe schon lange nicht mehr zu viel getrunken»

Wie wichtig sind dir Tischmanieren?

Das ist sehr entscheidend für mich. Wer keine Manieren am Tisch hat, der hat meistens auch sonst keine.

Wann hast du zuletzt zu viel getrunken?

Schon ewig nicht mehr. Das letzte Mal wahrscheinlich vor über einem Jahr.

