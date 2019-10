«Wer Spaghetti schneidet, kommt in die Pasta-Hölle!»

An der Barilla Pasta World Championship in Paris traten letzte Woche 14 Köche aus aller Welt gegeneinander an. Der Schweizer Gabriel Heintjes überzeugte die Jury mit seinen Kreationen dermassen, dass er die beste Platzierung aller Europäer erkochte und sogar die Pasta-Nation Italien auf die Ränge verwies. Weltmeister wurde Keita Yuge aus Japan.