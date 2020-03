Berliner Szenegastronom pöbelt «Guide Michelin» an

Nach Frankreich zeichnet der «Guide Michelin» seit diesem Jahr auch in Deutschland Gastrobetriebe für, wie es heisst, «nachhaltiges Kochen und Wirtschaften und das Bewusststein für einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen» aus. Einer der 18 ausgezeichneten Betriebe ist das Berliner Szenelokal Nobelhart & Schmutzig. Dem Besitzer Billy Wagner stösst die vermeintliche Ehre aber ziemlich sauer auf.

In einem Video auf Facebook schimpft Wagner: «Ich quatsche viel, gern und vor allem auch laut, aber woher wollt ihr denn wissen, dass wir beim Nobelhart & Schmutzig wirklich so nachhaltig sind?» Er referiere häufig über regionale Nahrungsmittel und die Zusammenarbeit mit kleinen Produzenten und es sei toll, dass einiges davon bei «Michelin» angekommen ist. Er fragt: «Aber ist mein Gelabere denn wirklich genug, dass wir dafür eine Nachhaltigskeitszertifizierung verdienen? Habt ihr geprüft, ob wir wirklich nachhaltig arbeiten?»

Das radikalste Restaurant Berlins

Das Nobelhart & Schmutzig ist wohl das radikalste Restaurant Berlins – und damit ist nicht die Küche gemeint. Besitzer Billy Wagner verbietet in seinem Lokal zum Beispiel den Gebrauch von Handys und knallt unbelehrbaren Gästen auch mal mit den Worten «darin kannst du jetzt lesen!» einen Stapel Bücher auf den Tisch. Auf der Eingangstür zum Lokal prangt ein AfD-Verbotsschild und Wagner erhebt, ziemlich willkürlich, Wochenendzuschläge aufs Menü.

Trotzdem macht der Gastronom am Ende seiner Ansprache «Michelin» ein Angebot zur Versöhnung und sagt: «Ich lade Sie hiermit herzlich ein, uns tagsüber zu besuchen und mit uns über Nachhaltigkeit zu sprechen: Was dies im Restaurantalltag bedeutet, was wir bereits geleistet haben und wo Probleme bestehen.»

Die ganze Wutrede von Billy Wagner an «Michelin» im Video

