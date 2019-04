Das Osterschlemmen kann endlich beginnen

Christen auf der ganzen Welt feiern an Ostern das letzte Abendmahl von Jesus (Gründonnerstag), seinen Tod am Kreuz (Karfreitag), die Grabesruhe (Karsamstag) und seine Auferstehung am Ostersonntag. Der hohe religiöse Feiertag ist ebenfalls stark mit kulinarischen Brauchtümern verbunden.

So wird aus Respekt vor dem Tod von Jesus am Karfreitag traditionell auf Fleisch verzichtet, stattdessen wird Fisch gereicht. Ab dem Ostersonntag schlägt die Stunde des Osterhasen, da Meister Lampe in der Antike und im Christentum als Sinnbild für Leben und Wiedergeburt gilt. Eine ähnliche Bedeutung wird den Ostereiern zugeschrieben: Das Ei gilt als Symbol der Auferstehung. Die Färbung der Eier soll das Blut Jesu zeigen – aus diesem Grund wurden Ostereier lange Zeit ausschliesslich rot eingefärbt.

Selber kochen oder bekocht werden?

