Das sind die fünf Must-eats am Zürich Openair

Am Donnerstag verwandelte sich die einst grüne Wiese (inzwischen ist sie bereits ziemlich schlammig geworden) in Glattbrugg in der Zürcher Agglomeration wieder zum Schauplatz des alljährlichen Zürich Openair, an dem sich dieses Jahr Musikgrössen wie Calvin Harris, Swedish House Mafia, Metronomy, Macklemore, The Chemical Brothers, Paul Kalkbrenner, Wanda oder Sophie Hunger das Mikrofon in die Hand geben.

Musikalische Highlights darf man an einem Openair erwarten, logisch. Doch auch kulinarische Höhenflüge sind je länger, je mehr Standard. Gerade das Zürich Openair hat eine grosse Auswahl an Streetfood-Ständen und kreativen Leckereien zu bieten.

20 Minuten ist für dich über das Festivalgelände gewandelt und präsentiert die fünf besten ZOA-Food-Angebote, die du hungrig nicht verpassen solltest. Für alle Themen fernab von kulinarischen Genüssen sind die 20-Minuten-Super-Tickerer Schimun und Neil zuständig. Prädikat: unbedingt lesenswert!

