Das taugen die coolsten Lunchboxen

Sich am Vorabend das Mittagessen für den nächsten Tag vorzukochen oder Essensreste einzupacken liegt nicht nur im Trend, damit lässt sich auch Geld sparen. 20 Minuten hat sich auf der Strasse umgehört und festgestellt: Meal-Prepper sind glückliche Sparfüchse.

Umfrage Was essen Sie mittags? Ich habe etwas Selbstgekochtes dabei.

Ich kaufe etwas im Laden.

Ich esse in der Kantine.

Ich koche zu Hause.

Ich gehe ins Restaurant.

Natürlich könnte man sein Essen einfach in Alufolie wickeln oder in ein Tupperware stecken. Doch der Markt wartet mit einer Fülle von Lunchboxen auf, die viel mehr können. Einige halten das Essen dank einer doppelwandigen Konstruktion stundenlang warm, andere brillieren mit abgetrennten Unterteilungen, damit aus den Essen kein undefinierbarer Matsch wird. In der Hightech-Variante wärmt die Lunchbox das vorgekochte Essen dank Heizfunktion wieder auf.

20 Minuten hat sich die zehn coolsten Lunchboxen auf die Redaktion bestellt und auf Herz und Nieren getestet. Was sie taugen? Das sehen Sie in der Bildstrecke.

(lme)