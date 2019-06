Die Top-Reiseziele für Foodies diesen Sommer

Ein gepflegter Cocktail statt Sangria aus dem Eimer? Feine Cuisine im stylishen Ambiente statt labbriges Schnitzelbrot am Strand? Geschmäcker sind auch in den Sommerferien verschieden. Das Unternehmen SumUp hat in einer Studie ­herausgefunden, in welchen europäischen Destinationen Foodies glücklich werden.

Umfrage Nach welchen Kriterien wählen Sie Ihr Reiseziel aus. Nach der Distanz zu meinem Wohnort.

Nach dem Preis.

Nach der Partytauglichkeit.

Nach dem kulturellen Angebot.

Nach den Wünschen meiner Partnerin.

Nach dem Essen und Trinken natürlich.

Nach den Last-Minute-Angeboten.

Die Top Ten der besten Foodie-Reisedestinationen finden Sie in der Bildstrecke. Und Sie erfahren auch, welche Stadt gerade noch auf dem 47. Platz von 100 landete.

(lme)