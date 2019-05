Die feinsten Grill-Rezepte der 20-Minuten-Leser

Oliver Nyaguy (56) ist Gastronom, Leiter der Weber Grill-Academy und Grillchef in «Die Promi Griller» in Sat.1. Privat grillierte er am liebsten eine stehende Lachsforelle auf Zitrone, dazu gibt es einen Federkohl-Kartoffelstampf.Sie wollen Ihre Grill-Skills pimpen? Hier können Sie einen Grillkurs in Ihrer Nähe buchen: Weber.com