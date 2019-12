Diese Food-Geschenke soll der Samichlaus bringen

Sparen beim Essen

Umfrage Über welche Weihnachtsgeschenke freuen Sie sich? Selbstgestrickte Socken sind immer toll.

Über alles Essbare.

Hauptsache, es hat ein Kabel dran.

Im Zweifel ist Geld immer das richtige Geschenk.

Zu Weihnachten brauche ich nichts Materielles.

Das «Essen gehn!» -Büchlein feiert bereits in Basel, Bern, Zürich und Winterthur grosse Erfolge. Nun ist zum ersten Mal auch St. Gallen und Umgebung dabei. Der grösste Vorteil nebst der Ausgeh-Inspiration: 14 ausgesuchte Restaurants offerieren den Buchbesitzern jeweils den zweiten Hauptgang.

Bei diesem Kochkurs rastet Gordon Ramsay garantiert nicht aus

Gordon Ramsay ist ein unberechenbarer Zeitgenosse und macht in der TV-Show «Kitchen Nightmares» seine Schützlinge regelmässig zur Schnecke. Im 15-teiligen Online-Workshop Masterclass vermittelt er sein Wissen garantiert ruhig, anschaulich und ziemlich lehrreich.

Hübsche Zucht

Kräutertöpfe aus dem Supermarkt sind praktisch, aber unschön. Diese Glasglocke schafft ideale Wachstumsbedingungen und verdeckt mit ihrem Keramikfuss den hässlichen Plastiktopf.

Kochen wie Andreas Caminada

Kochbücher von Spitzenköchen enden oft als Ausstellungsstück im Bücherregal. Nicht so das Erstlingswerk von Andreas Caminada. Die rund 60 Rezepte in «Pure Leidenschaft» sind – untypisch für einen Drei-Sterne-Koch – ziemlich einfach nachzukochen, denn er präsentiert nicht die gehobene Gourmetküche, sondern bodenständige Gerichte aus Graubünden.

Edles Tröpfchen

Whisky-Liebhaber könnten sich über den Glenfiddich Gran Cru unter dem Tannenbaum freuen. Er reifte 23 Jahre lang in Eichenfässern, danach wurde er in Cuvée-Fässern, in denen Schaumwein lagerte, verfeinert. Das verleiht dem Whisky zusätzliche Komplexität und Raffinesse.

Von fleissigen Bienchen

Die Bar & Lounge 42 des Zürcher Marriott-Hotels hat gemeinsam mit Ruedi Käser, einem der besten Edelbrenner Europas, den weihnachtlichen Gin No. 42 entwickelt. Das Besondere: Der Honig, der dem Gin eine leicht festliche Süsse verleiht, stammt vom hoteleigenen Bienenstock, der sich auf dem Dach des Marriott befindet.

Reisen und Speisen

Die Epicurean Road Trips von Marriott verbinden exklusives Reisen und exquisites Essen auf höchstem Niveau. Die Gäste sollen «die schönsten Seiten der Destination durch regionales Essen und Getränke erleben». Momentan können sechs europäische Destinationen (Österreich, Griechenland, Italien, Spanien, Türkei und Grossbritanien) gebucht werden, die Trips werden dann individuell und nach Wunsch zusammengestellt.

Scharfer Testsieger

Ambitionierte Köche sollten mindestens ein anständiges Küchenmesser in der Schublade haben. «Saldo» hat 14 Messer getestet und kürte das japanische Tadafusa Sanjo S-43 zum Testsieger. Beim Schenken eines Messers gilt eine wichtige Regel: Immer ein Rappenstück ins Päckli legen, damit gilt das Messer als bezahlt und die Beziehung (jeglicher Art) wird nicht zerschnitten.

(lme)