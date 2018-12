Dieser Starkoch beglückt Zürich nur für einen Tag

Das peruanisch-japanische Pakta in Barcelona zählt zu den gefeiertsten und innovativsten Restaurants in Europa. Dass sein Küchenchef Jorge Muñoz am kommenden Montag im Maison Manesse am Herd steht, ist für Zürich deshalb ein absolutes kulinarisches Highlight. Zusammen mit Fabian Spiquel, dem Chef des Zürcher Sternelokals, bereitet Muñoz am Mittag und am Abend einen achtgängiges Menü zu. Unter anderem auf dem Programm: Seeigel, Luma-Pork, weisser Trüffel, Oona-Kaviar und Black Cod.

Reservationen nimmt das Maison Manesse unter Telefon 044 462 01 01 oder auf der Website www.maisonmanesse.ch entgegen.

Spiquel, der seit einem gemeinsamen Auftritt im Foodlab des Zürcher Gourmetmagazins «Marmite» vor fünf Jahren mit Muñoz befreundet ist, freut sich riesig auf den Besuch des prominenten Kollegen: «Nikkei Cuisine habe ich nie auf einem höheren Niveau gegessen als bei ihm. Mein Besuch im Pakta war eine so unglaubliche Erfahrung, dass ich bei mehreren Gerichten um einen Nachschlag gebeten habe, obwohl mir das erst ziemlich peinlich war.»

Ein ungewöhnliches Experiment

Nikkei Cuisine verbindet japanische Zubereitungsarten mit peruanischen Produkten und begeisterte auch Albert Adrià, den Bruder von El-Bulli-Gründer Ferran Adrià, derart, dass er ein eigenes Lokal mit dieser Küche eröffnete – das Pakta. Ganz wichtig für die peruanisch-japanische Fusion-Küche: Aji Amarillo, eine gelbe Chilisorte mit gehöriger, aber nicht zu extremer Schärfe und fruchtig-intensivem, leicht süsslichem Aroma. Im Maison Manesse kommt sie mit dem Black Cod auf den Teller.

Von den acht Gängen, die die Gäste am kommenden Montag erwarten, bereiten Jorge Muñoz und Fabian Spiquel zwei gemeinsam zu. Allerdings auf ungewöhnliche Weise. «Wir beide wissen nicht, was die Hauptkomponente des Gerichts des anderen sein wird, sondern müssen uns anhand einiger Hinweise überlegen, was wir dazu beitragen», erklärt Spiquel.

«Etwas ganz Besonderes bieten»

Mittags kostet das kulinarische Vergnügen 160, abends 200 Franken. «Das ist eine Stange Geld, aber wir arbeiten mit wirklich herausragenden Produkten», sagt Spiquel. «Das Ziel des Tages ist es auch nicht, Gewinn zu machen, sondern den hiesigen Gourmets und unseren Freunden aus der Gastronomie etwas ganz Besonderes zu bieten. Den Trüffel geben wir zum Beispiel zum Einstandspreis weiter.»