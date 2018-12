Diese Lieferdienste retten deinen Neujahrsmorgen

Der 1. Januar 2019 dürfte für viele eher unerfreulich beginnen. Besonders, wenn die Silvester-Party rauschend und exzessiv gefeiert wurde. Gingen dann, vor lauter Trubel, auch noch die Einkäufe vergessen – und im Kühlschrank ist bis auf Licht nicht viel zu finden, so ist der Morgen endgültig ruiniert.

Umfrage Wie sieht dein perfektes Katerfrühstück aus? Rührei, Speck und Bohnen.

Wasser und Aspirin.

Egal, Hauptsache fettig.

Am liebsten esse ich Früchte und Gemüse.

Verkatert bringe ich keinen Bissen runter.

Dabei lechzt der Körper nach einer durchzechten Nacht nach Salz und Mineralstoffen, die durch das viele Trinken ausgeschwemmt wurden, und die Lust nach deftigem Essen ist im Kater-Stadium besonders gross. Nun ist es aber leider so, dass die wenigsten Restaurants, Imbisse oder Lebensmittelgeschäfte am Morgen des 1. Januar geöffnet haben – an die ersehnte Nahrung zu kommen, macht den Jahresauftakt mühselig.

20 Minuten hat sich schlaugemacht und sechs Food-Deliverys gefunden, die am 1. Januar bereits im Laufe des Morgens liefern. Die Liste findest du in der Bildstrecke.

