Restaurant stillt akutes Fernweh

Schnell vergisst man als Gast, dass man eigentlich nur einen Katzensprung vom Bärengraben und dem gotischen Berner Münster Platz genommen hat. Wer den Sommerabend unter den Lauben beim Berner Pop-up-Restaurant Taqueria verbringt, wähnt sich vielmehr in Mexiko. Blühende Bougainvillea-Pflanzen, mexikanisches Bier, dezente Salsa-Musik, knallige Tischdecken, lockere Gäste und aufgestelltes Personal beamen einen für einen kurzen Moment direkt nach Zentralamerika.

Ferienfeeling bereitet auch die Küche der Taqueria. Im Zentrum steht hier Street-Food, wie man ihn auch in Guadalajara oder Mexiko City isst: Kleine, hausgemachte Mais-Tortillas – wahlweise mit Gemüse, Fleisch oder Fisch. Die Füllungen variieren von Abend zu Abend. Das Aroma von Mais, Limettensaft und Koriander ist aber stets präsent.

Schweinehaut-Chips für Mutige

Am Abend des 20-Minuten-Testessens gab es bei der Fleischversion etwa Rindsschulter, gebraten im eigenen Fett mit Salsa Verde, die Fisch-Tortillas wurden mit Shrimps und Ananas serviert. Die vegetarische Version wurde mit Zucchetti, Pilzen und Salsa Verde an den Tisch gebracht. Auf der kleinen Menükarte stehen zudem auch klassische Quesadillas (10 Fr.) oder hausgemachte Nachos mit Guacamole. Experimentierfreudige können zudem knackige Schweinehaut-Chips (5 Fr.) oder mexikanische Mole (15 bis 25 Franken je nach Tagesangebot), ein würziges Gericht mit ungesüsster Schokoladensauce, probieren.

Zum Dessert gibt es Helados, also Glace am Stiel, oder Chocolate y Frutas, ein etwas mastiges, aber durchaus feines Schoggimousse als gelungener Abschluss.

Volle Bäuche, schlankes Portemonnaie

Wer das temporäre Pop-up-Restaurant, das sich den Sommer über in den Räumlichkeiten des Restaurants Moment eingenistet hat, aufsucht, sollte das nicht mit überaus leerem Magen tun. Die Portionen sind eher klein und nicht ganz günstig. Für einen einzelnen Taco zahlt man 5 Franken, vier Stück gibt es für 18 Franken. Wer satt nach Hause gehen will, muss in die Tasche greifen. Dennoch, der Ausflug ins mexikanische Bern lohnt sich; das schlummernde Fernweh wird vor Ort auf so simple wie gemütliche Art gestillt.

(miw)