Eis am Stiel auf Mexikanisch

Pünktlich zur aktuellen Hitzewelle verwandelt sich das Mandarino am Bahnhof Zürich-Stadelhofen in ein Pop-up für Eis am Stiel. Während der Sommerferien des Bindella-Lokals gibt es dort ab sofort jeweils von 12.30 bis 21.30 Uhr die handgemachten, mexikanisch inspirierten Glaces von La Crema de la Crema zu kaufen.

La Crema de la Crema gibt es dreimal ohne und zweimal mit Alkohol – in den erfrischenden Sorten Mango/Passionsfrucht, Himbeer/Vanille, Zitrone/Gurke, Gin/Gurke und Piña Colada. Sie alle enthalten weder Geschmacksverstärker noch Konservierungsstoffe, sondern nur beste natürliche Zutaten und werden von einer Manufaktur am Bodensee hergestellt.

Glace vom Star-Regisseur

Hinter La Crema de la Crema steht Samantha Meier, die aus Mexiko stammende Freundin von Regisseur Michael Steiner («Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse»). Darum kann es durchaus sein, dass einmal Steiner höchstpersönlich hinter der Glace-Theke steht.

Übrigens: Die neue Glace-Marke ist auch bei Las Perlitas am Zürcher Grossmünsterplatz und jeweils am Mittwoch am – sehr empfehlenswerten – mexikanischen Food-Stand Carlito’s Güey im Hauptbahnhof erhältlich.



(ak)