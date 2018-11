Endlich bekommt die Bratwurst ein Update

Würste haben ein kleines Image-Problem, das weiss niemand besser als Urs Keller, der Erfinder der legendären Wiedikerli. «Was manchmal auf den Grills liegt, ist eine Katastrophe», sagt der Zürcher Metzger. Kein Wunder, dass viele Feinschmecker an Streetfood-Festivals lieber zu Momos, Pastrami oder Pulled-Pork-Burgern greifen. Schade eigentlich. Denn Würste waren schon Streetfood, bevor der Begriff den Weg ins Hipster-Vokabular fand.

Umfrage Hat die Wurst wirklich ein Problem? Zu lange wurde nichts mehr gemacht, darum ging die Wurst in Vergessenheit.

Ja, es gibt einfach zu viele schlechte Würste.

Nein, die Wurst ist gut, so wie sie ist.

Ist mir doch wurst!

Die Mission zur Rehabilitierung der Wurst nahm vor circa einem Jahr seinen Lauf, als Unternehmer Michael Büchel Metzgermeister Keller eine Idee unterbreitete: Würste aus nachhaltig produziertem Schweizer Fleisch, zeitgemäss interpretiert, sollen ab sofort auf Schweizer Grills brutzeln. Metzger Kellers Antwort, der gerade dabei war, sein Geschäft am Manesseplatz zu verkaufen, und sich eigentlich in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden wollte? «Ich bin dabei, aber nur, wenn ich nicht am Grill stehen muss.» Ausserdem musste ein potenter Partner her. Den fanden sie in Mischa Dieterich und der Miteinander GmbH, die als Veranstalter des Zürcher Weihnachtsdorfs oder des Illuminariums im Landesmuseum über grosse Event-Erfahrung und ein ausgeprägtes Netzwerk verfügen.

Ein Jahr Arbeit – alles für die Wurst

Fast ein Jahr lang tüftelten die drei Macher an ihren Würsten, die sie Francis tauften. Nichts wurde dem Zufall überlassen: Die Saucen, Toppings und Stuffings (für die unverschämt guten Hot Dogs mit Wiedikerli) wurden vom jungen Kochtalent Paride Giuri (Gartenhof, Zürich und Stall Valär, Davos) entwickelt, die Ciabattas, Bürli und Baguettes liessen die Jungs eigens bei befreundeten Bäckern herstellen.

Besonders viele Anläufe brauchte die Kalbsbratwurst, die bei Francis zu hundert Prozent aus Kalbfleisch besteht. Klingt logisch, ist es aber nicht. Die meisten Kalbsbratwürste bestehen nämlich oft aus nicht mehr als 51 Prozent Kalbfleisch, der Rest kommt meist vom Schwein. Und das ist, laut Lebensmittelgesetz, sogar rechtens.

Sogar die Konkurrenz beisst zu

Der Aufwand hat sich gelohnt und das Resultat überzeugt. So sehr, dass sogar Mitarbeiter der benachbarter Wurststände in ihrer Mittagspause in eine Francis-Wurst beissen. Zumindest munkelt man das hinter vorgehaltener Hand.