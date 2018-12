Er lehrt selbst Spitzenköche das Fürchten

Als Tim Mälzer in seiner Sendung «Kitchen Impossible» ein Gericht von Sergio Herman nachkochen musste, hätte er am liebsten dessen bevorzugtes Küchengerät ins nahe Meer geworfen. Kein Wunder: Herman gilt als Besessener und als Genie, als einer, der sich erst zufrieden gibt, wenn er die perfekte Rezeptur auch perfekt umgesetzt hat. Bis zur Schliessung seines Restaurants Old Sluis 2013 war er einer von nur zwei Köchen weltweit, die der «Gault Millau» mit der Maximalnote ausgezeichnet hatte. 20 von 20 Punkten, das ist, als würde ein Tennisspieler in einem Kalenderjahr alle vier Grand-Slam-Titel und obendrauf das Masters gewinnen.

Top-Chef ohne fixes Restaurant

Sergio Herman ist nicht mehr fix in einem einzigen Restaurant

engagiert, betreibt aber in einer umgebauten Kapelle in Antwerpen das mit zwei «Michelin»-Sternen ausgezeichnete The Jane (Küchenchef Nick Brill). Dazu kommt in Cadzand-Bad das Pure C mit Küchenchef Syrco Bakker (1 «Michelin»-Stern). Am St. Moritz Gourmet Festival (11.–19. Januar 2019) zeigen die Küchenchefs der Partnerhotels und neun hochkarä­tige Spitzenköche ihr Können.

Dass Herman vom 12. bis 14. Januar 2019 im Rahmen des St. Moritz Gourmet Festival in der Küche des Hotels Badrutt’s Palace steht, ist darum für ­viele das kulinarische Ereignis des Jahres. Zu den Fans des 48-Jährigen gehört auch Andreas ­Caminada, die Nummer eins der Schweizer Köche. Er sagt: «Sergios Gerichte waren so gut, dass mancher prominente Koch sie mehr oder weniger originalgetreu kopierte. Er ist in meinen Augen einer der Grössten überhaupt. Weil er mutig ist, seine DNA in brillanter Weise auf den Teller transportiert und ein Essen stets als Gesamtkunstwerk ins­zeniert.»

«Fucking Perfect»

Fragt man Hermans Köche, was ihren Chef ausmache, sagen sie stets das Gleiche: Keiner arbeitet mit so viel Passion und Sorgfalt, keiner verlangt sich und dem Team so viel ab wie er. Die Gäste in St. Moritz können sich auf eine Welt­premiere gefasst machen: ­Herman, dem mit der Dokumentation «Fucking Perfect» 2015 ein filmisches Denkmal gesetzt wurde, wird auch Schweizer Produkte in sein Menü einbinden. Ein spannender Kontrast zu Fisch und Meeresfrüchten aus seiner holländischen Heimat Zeeland, die seine Küche prägen.

Zu Hermans Klassikern zählen Gerichte wie die Auster mit Gurkensalat und Gurken-Yuzu-Espuma oder Hummerschwanz und -schere in einer Bouillon aus geröstetem Reis mit Topinambur, Chicorée, ­Haselnuss, Kresseöl und vielen frischen Kräutern.