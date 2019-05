Können Zürcher Köche international bestehen?

Die Dichte an Spitzenköchen in der Stadt Zürich ist ohne Zweifel hoch. Da gibt es Nenad Mlinarevic von der Bauernschänke oder Fabian Fuchs, den kreativen Kopf vom Equitable, den visionären Koch Marius Frehner vom Gamper oder den Shootingstar unter den Chefs, Markus Stöckle vom Rosi, Beni Landolt vom KIN oder Carlos Navaro vom Rechberg, um nur ein paar wenige zu nennen.

Umfrage Wer kocht besser? Die Schweiz oder die Welt? Die Schweizer Küche ist die Beste.

Mir schmeckt die Küche im Ausland oft besser.

Ich mag die Abwechslung.

Diese Frage kann man pauschal nicht beantworten.

Am 10. und 11. Mai findet mit Menu 1-6 zum ersten Mal einer der überraschendsten Koch-Events des Jahres statt. Im Vorfeld wissen weder die Gäste wo sie essen werden, noch die Starköche wo und mit wem sie kochen. Die Teams werden zufällig ausgelost und kreieren gemeinsam ein mehrgängiges Überraschungsmenü. Die passenden Weine, Wasser, Kaffee und Service sind im Ticketpreis von 330 Franken inbegriffen. An der Afterparty im Widder Hotel kommen alle Köche und Gäste zum Feiern zusammen. Als abschliessender Höhepunkt zaubern die Star-Chefs spätabends noch einen Mitternachts-Snack für die hungrige Party-Meute.

Doch wie schlagen sich die Aushängeschilder der Zürcher Gastronomie im internationalen Vergleich? Das will der Food-Event Menu 1-6 herausfinden. Dafür hat Veranstalter und Szene-Gastronom Patrick Schindler sechs Starköche aus aller Welt nach Zürich eingeladen, um sie zusammen mit ihren Schweizer Kollegen in die Küche zu schicken.

Die hippsten Köche fliegen nach Zürich

Unter anderem werden James Lowe vom Lyle's in London (Platz 38 der «World's 50 Best»-Liste), Dave Verheul vom Restaurant Embla in Melbourne, Esu Lee vom extrem angesagten Restaurant C.A.M. in Paris, Manu Buffara, eine der vielversprechendsten Köchinnen Südamerikas, und Fabian von Hauske und Jeremiah Stone vom Contra in New York nach Zürich reisen.

Mit Menu 1-6 will Schindler zeigen, dass das kulinarische Zürich in der kontemporären Gastronomie auch im internationalen Vergleich einen Spitzenplatz verdient hat.

Die Kochteams und Restaurants werden ausgelost

Die Idee ist so einfach wie überzeugend: An zwei Abenden (10. und 11. Mai) werden insgesamt 260 Gäste in sechs Zürcher Restaurants bekocht. In welchem Lokal gespeist wird und welcher internationale Starkoch Rücken an Rücken mit einem Zürcher Kollegen den Löffel schwingt, das wissen die Gäste erst am Abend selbst. Nur eins ist sicher: Die Gäste erwartet ein mehrgängiges Menü, das es (zumindest in dieser Kombination) nur einmal so gibt.

