Jamie Oliver will sein Business mit Vegis retten

Im Mai schockte Jamie Oliver (44) seine Fans mit diesem Tweet: «Ich bin am Boden zerstört. Unsere geliebten Restaurants mussten in Grossbritanien Konkurs anmelden.» Laut der BBC fürchten seit dieser Ansage 1300 Angestellte von Jamie’s Italian um ihren Job, Olivers Firma sitzt laut eigenen Angaben auf einem Schuldenberg von rund 62 Millionen Franken. Das endgültige Aus kommt nicht überraschend. Bereits letztes Jahr musste Jamie Oliver über 15 Millionen Franken aus eigener Tasche ins Unternehmen einschiessen.

Umfrage Wundert Sie die Pleite von Jamie Oliver? Überhaupt nicht. Der Mann hat sich total übernommen.

Nein, seine Zeit ist schon seit längerem abgelaufen.

Ein bisschen schon. Ich dachte immer, Jamie hätte alles im Griff.

Total! Vor lauter Schock ist mir gerade mein Teewasser angebrannt.

Wer trägt die Schuld an der Pleite? Insider sehen sie beim Manager der Kette – Jamies Schwager – der wenig Ahnung von Zahlen und Essen habe. Oliver sieht das Problem eher in den steigenden Kosten, dem Brexit und den veränderten Essgewohnheiten. Weil sich immer mehr Briten vegetarisch ernährten, seien die Umsätze seiner Restaurants eingebrochen.

Britische Köchinnen sind fresher als Jamie Oliver

Mit fleischlosen Gerichten will Jamie Oliver denn nun auch wieder Geld verdienen und hat vor wenigen Wochen sein neues vegetarisches Kochbuch «Veg» veröffentlicht und auf seiner Website «Vegepedia» aufgeschaltet – eine durchaus praktische und recht umfangreiche Gemüseübersicht mit Tipps und Rezepten.

Damit reagiert der gebeutelte TV-Koch nicht nur auf einen Food-Trend, er möchte auch verhindern, dass ihm junge, meist vegane Köchinnen den Rang ablaufen. Ernsthafte Konkurrentinnen stehen bereits in den Starlöchern: Die Briten verschlingen die Rezepte der Food-Journalistin Jack Monroe (31) geradezu und die charismatischen Hemsley-Schwestern feiern mit ihren Kochbüchern riesige Erfolge. Erst kürzlich startete ihre Kochsendung «Eating Well With Hemsley + Hemsley» (läuft auf RTL Living), und die Show gilt bereits jetzt als die frischere Variante von Jamies Sendungen, die bereits seit 1999 laufen.

Jamie Oliver hat ein Privatvermögen von 280 Millionen Franken

Muss man sich Sorgen um Jamie Oliver machen? Nicht doch. Sein Vermögen von 280 Millionen Franken hat der TV-Koch längst ins Trockene gebracht.

Jack Monroe kocht Mac and Cheese in einer Teetasse

Melissa und Jasmine Hemsley stellen sich vor