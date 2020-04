Die fünf meistgesuchten Quarantäne-Rezepte

Die positiven Aspekte der Corona-Krise kann man an einer Hand abzählen. Etwas ist aber schön: Wir haben wieder etwas mehr Zeit. Für uns, für den Partner und für Aktivitäten zu Hause – fürs Kochen zum Beispiel. Europas grösste Koch-Plattform Chefkoch.de hat ausgewertet, welche Rezepte derzeit am häufigsten gesucht werden.

Umfrage Kochst du aktuell auch mehr als sonst? Viel mehr. Ich koche jetzt sogar mehrmals täglich.

Ich habe früher schon sehr viel gekocht.

Geht Fertigpizza auch unter Kochen?

Ich bestelle mir jetzt viel mehr Essen nach Hause.

Das Resultat überrascht. Auf Platz eins liegt mit grossem Vorsprung das Rezept für Crêpes, den zweiten Platz belegen Brotrezepte. Auch in der Schweiz ist Brot einer der am meisten gesuchten Begriffe. Weiter Top-Suchbegriffe auf Fooby.ch sind: Rhabarber, Bärlauch und Frühling.

