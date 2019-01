Kottu Roti – der neue Fast-Food-Star

Rhythmisches Klopfen ist, wenn man durch Sri Lanka reist, ein Lockruf für Feinschmecker. Denn das Hämmern mit zwei Metallspachteln auf eine Grillplatte bedeutet auf der Insel im Indischen Ozean nur eines: Hier wird Kottu Roti zubereitet – das feinste und hierzulande noch ziemlich unbekannte Fast-Food-Gericht Asiens.

Umfrage Kennen Sie Kottu Roti? Bisher nicht. Aber das werde ich schleunigst ändern!

Klar. Seit meiner Sri-Lanka-Reise bin ich süchtig danach.

Ja, ich ich mag es nicht besonders.

Der Name setzt sich aus Kottu (verhacken) und Roti (Fladenbrot) zusammen und beschreibt, worum es geht: Verschiedene Gemüse wie Rüebli, Lauch und Zwiebeln werden kurz angebraten, mit einem selbstgemachten Curry vermischt und gewürzt. Meist kommt noch Ei, nach Belieben auch Käse oder Fleisch dazu – und dann folgt der fast wichtigste Teil: In Streifen geschnittenes Roti (Fladenbrot aus Mehl, Öl, Wasser, Salz und ein bisschen Zucker) kommt auf die heisse Platte und wird mit zwei grossen Metallspachteln kleingehackt und mit den restlichen Zutaten vermischt.

Das geschieht nicht etwa mit zweckmässiger Gleichgültigkeit, sondern mit Inbrunst und einem klappernden Rhythmus, der jedem Kottu-Roti-Koch eigen ist. Auch die Rezeptur variiert, je nach Ort und Koch. Gopi Nath, der im No. 1 Galle Café in Delhousie am Fusse des Adam’s Peak ein exzellentes Kottu Roti zubereitet, verrät sein Rezept partout nicht.

Kottu Roti in der Schweiz

Gesprächiger ist Thileeban Thanapalan (33). Der gebürtige Tamile kam als kleiner Junge in die Schweiz, seit zwölf Jahren beglückt er die Schweiz aus seinem Foodtruck mit original tamilischem Kottu Roti. «Es ist ein verdammt aufwändiges Gericht» sagt Thili, wie ihn alle nennen. Das sei einer der Gründe, warum Kottu Roti in der Schweiz noch nicht so verbreitet sei.

Doch das dürfte sich bald ändern. «Lonely Planet» hat Sri Lanka zum Top-Reiseland 2019 gewählt, «BBC» sieht das Essen der Insel als den Megatrend für das noch junge Jahr.



Gopi Nath vom No. 1 Galle Café in Delhousie zeigt die perfekte Kotu-Roti-Zubereitung.