Legendäre Köche machten das Tantris zur Legende

Schon das Gebäude vom Tantris, aus der Feder des Schweizer Architekten Justus Dahinden, hat das Zeug zur Legende: Nicht umsonst steht es seit 2017 unter Denkmalschutz. Doch Legenden werden nicht gebaut, sie werden gemacht. In diesem Fall sind die Legendenmacher die Köche, die in der Tantris-Küche standen und immer noch stehen.

Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann war der erste Chef im Jahr 1971, drei Jahre später erkochte er mit zwei Sternen die damals höchste Auszeichnung in Deutschland. 1978 übernahm Heinz Winkler und schaffte den dritten Stern. Seit 1991 steht Hans Haas in der Tantris-Küche, die übrigens 50 Jahre auf dem Buckel hat. Und nun geht auch diese Ära zu Ende, der gebürtige Tiroler tritt an Silvester 2020 zurück. «Der Zeitpunkt ist richtig. Ich bin 2020 dreissig Jahre hier und das Tantris feiert seinen 50. Geburtstag. Zu so einem Jubiläum ist es ganz gut, wenn mal wieder was Neues kommt», sagt der Spitzenkoch ganz bescheiden.

«Ein Gericht muss Sinn machen und schmecken»

Hans Haas ist kein Showman, die grossen Auftritte überlässt er seinen Gerichten, bei denen er immer das Produkt ins Zentrum stellt. Seine Küche war schon saisonal und regional, bevor diese Begriffe in Speisekarten irgendwelcher Beizen von Aarau bis nach Berlin standen. Das sei doch das normalste der Welt, darübe müsse man überhaupt nicht nachdenken, sagt der Koch, der auf einem tiroler Bauernhof aufgewachsen ist.

Von Trends in der Spitzengastronomie hält Haas nicht viel. «Ein Gericht muss Sinn machen und schmecken», findet er. Beim Besuch im Tantris löst er dieses Versprechen mehr als ein. Nur schon der erste Gruss aus der Küche, ein gebackenes Zandernockerl mit Gurke kommt pur, frisch und mit einer leichten Schärfe auf den Tisch. So einfach, so genial. Dieser Philosophie bleibt Hans Haas durch das ganze Menü treu. Jeder Teller punktet mit unaufgeregter Brillanz, ist geschmacklich vielschichtig und schlicht: richtig gut.

Hans Haas hat alles richtig gemacht

Wer wie Hans Haas dreissig Jahre lang auf so hohem Niveau kocht, der hätte den dritten «Michelin»-Stern längst verdient, sind sich Experten einig. Doch die höchste Auszeichnung blieb ihm bis heute verwehrt. «Die zwei Sterne haben wir gut erreicht und verteidigt», sagt der Spitzenkoch. Der dritte müsse jetzt auch nicht mehr sein.

Letzte Frage: Wenn er seine letzte Gastrokritik selber schreiben dürfte, wie würde der Titel lauten? «Vielleicht nicht so viel falsch gemacht», sagt Hans Haas. «Alles richtig gemacht» wäre unser Vorschlag.