Meine Woche mit dem Thermomix

Vom Thermomix hatte ich vorher schon viel gehört: Das Gerät sei ein Alleskönner, eine Art sehr leistungsstarker Mixer, kombiniert mit Heizplatte und einer App, die einem den grössten Teil des Kochens abnimmt. Als ich kürzlich die Gelegenheit hatte, den neusten Wurf von Vorwerk, den TM6 (ein 1599-Franken-Gerät) auszuprobieren, habe ich nicht lange gezögert – und eine Woche lang vom Thermomix gelebt.

Der Thermomix übernimmt quasi alle Aufgaben in der Küche, ist dabei schnell und einfach zu bedienen. Um mit den Rezepten aus der App den persönlichen Geschmack zu treffen, braucht es aber manchmal mehrere Versuche.

Zwar habe ich zuerst eine kleine Einführung bei Thermomix in Wallisellen bekommen, die wäre aber kaum nötig gewesen: Das Gerät ist selbsterklärend. Nach dem Einschalten fragt es erst mal nach einer Internetverbindung und nach einem Account auf der hauseigenen App Cookidoo. Danach kann man direkt loslegen.

Montag

Zu Beginn bin ich etwas skeptisch. Mein erstes Rezept: Poulet mit warmem Kartoffelsalat – und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das alles in einem Gerät gekocht werden soll. Der Thermomix führt mich mit dem eingebauten Bildschirm Schritt für Schritt durch das Rezept, absolut Idiotensicher.

Durch mein Zögern hat sich das Rezept aber dann doch in die Länge gezogen – und ich war am Ende so hungrig, ich habe es versäumt, ein Foto vom Ergebnis zu machen. Mein Gericht sah aber ziemlich genau so aus, wie das auf dem Foto in der App.

Dienstag

Heute gibts griechischen Eintopf. Das ist irgendwas mit Reis, Schweinefleisch und viel Paprika und Tomaten. Hier ein erster Bedienungsfehler meinerseits: Beim Reis fülle ich zu wenig Wasser in den Thermomix, nach dem Kochen ist die oberste Schicht Reis noch sehr bissfest. Das Fleisch klappt aber wunderbar und riecht schon aus dem Topf grossartig. So grossartig, dass ich es erneut verschlungen habe, noch bevor ich die Kamera zücken konnte – für eine gute Foodbloggerin bin ich einfach zu hungrig.

Mittwoch

Es ist ungefähr 35 Grad heiss draussen und mir ist heute wirklich nicht nach kochen. Nach einigem Stöbern in der App (Abertausende von Rezepten!) finde ich mein heutiges Projekt: Melonen-Gonfi aus Charentais-Melonen.

Das ist einfach und geht sehr schnell. Einziger Wermutstropfen: ich habe den Tipp aus der App ignoriert, der empfiehlt, eine Gelierprobe zu machen – um zu sehen, ob die Gonfi auch fest wird oder ob es noch mehr Zucker braucht. Ich habe nicht nur diesen Schritt übersprungen, sondern war auch beim Mischverhältnis etwas zu grosszügig mit den Melonen – entsprechend ist meine Melonengonfi jetzt ein kleines bisschen flüssig, aber trotzdem sehr gut.

Donnerstag

Es ist noch immer 35 Grad heiss, aber heute gibt es etwas Kaltes zum Znacht, etwas, was ich wohl nicht mal ausprobiert hätte, wenn ich es nicht in der Showküche in Wallisellen schon hätte probieren können: Rohkost-Salat. Ja, das klingt erst mal ein bisschen langweilig. Aber glaub mir: Dieser Salat war mit Abstand das Beste, was ich in diesem Gerät produziert habe. Der Zeitaufwand ist um ein Vielfaches kleiner als ohne den Thermomix und jeder, der den Salat probiert hat, war begeistert.

Hier fällt speziell auf, wie durchdacht die Rezepte sind. Ich habe beim ersten Mal vergessen, ein Foto zu machen (ihr merkt, es zieht sich durch) und habe beim zweiten Mal das Gemüse für das Foto hübsch angeordnet statt es in der Reihenfolge aus dem Rezept in den Topf zu füllen. Und siehe da: Ohne die Rezept-Reihenfolge ist das Gemüse viel weniger gleichmässig gehäckselt.

Freitag

Yay, Freitag! Wochenende! Heute probieren wir mal was mit Alkohol. Was den Thermomix nämlich auch noch von diversen anderen Mixern unterscheidet, ist die Kraft der Messer: Der Thermomix kann aus Eiswürfeln diese Slushee-Konsistenz (sehr feines Crushed Ice, fast schon sorbetmässig) zaubern. Zusammen mit ein paar gefroreren Erdbeeren, Erdbeer- und Zuckersirup und ein bisschen Bacardi zaubere ich so in unter einer Minute (!) Frozen Daiquiris. Die Gäste freuts.

Samstag

Es ist zwar noch immer warm draussen, aber wenigstens hat es ein bisschen geregnet. Grund genug, ein Herbstmenü zu kochen: Heute gibt es Kürbis-Curry-Suppe. Und glaub mir, in den Sommerferien irgendwo einen Kürbis aufzutreiben, ist gar nicht so einfach, aber mein Magen will, was mein Magen will. Und heute ist das Kürbis.

Hier noch ein kleines Missgeschick, unabhängig vom Thermomix: In diesem Rezept hat es Chili-Flocken – und ich war Anfang des Jahres in Thailand und habe Gewürze mitgebracht, darunter auch Chili. Nun bin ich ja nicht bescheuert und habe dieses rote Pulver nicht einfach auf gut Glück in den Topf gekippt, nein. Ich habe es probiert. Ganz wenig, ein kleines bisschen Chili-Staub vom Rand der Verpackung. Kurz darauf habe ich ein bisschen geweint, gehustet und anschliessend mehrere grosszügige Schlucke aus dem Milchkarton genommen. Tja.

Die Suppe war für meinen persönlichen Geschmack etwas dünn, geschmacklich aber einwandfrei. Ich habe die Reste aufbewahrt und die ganze nächste Woche mehr davon gegessen.

Sonntag

Die Lust zum Kochen hielt sich an diesem warmen Sonntag erneut in Grenzen. Ein Blick in die App zeigt aber diverse Möglichkeiten für kalte Gerichte und Getränke, darunter auch mein neuester Lieblings-Sommerdrink: Zitronenlimonade. Die Umsetzung? Mega easy: Die Zitronen werden halbiert (ja, nur halbiert) und mit Zucker und Wasser in den Mixtopf gegeben.

Wenige Sekunden gemixt, voilà: Zitronenlimonade. Auch dieses Getränk habe ich nach meiner Testwoche noch zwei- oder dreimal gemacht.