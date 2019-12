Mit Vollgas ins Kulinarik-Jahr 2020

Zugegeben, die meisten unter Ihnen haben nach den ausgiebigen Festessen an Heiligabend, Weihnachten und Silvester (oft auch dazwischen) gerade andere Sorgen, als bereits wieder an kulinarische Events, an Essen oder Trinken zu denken. Doch lassen Sie sich nicht täuschen. Spätestens in wenigen Tagen kehrt die Lust beziehungsweise der Hunger zurück, und darum kann es nicht schaden, wenn man bereits jetzt die interessantesten Schweizer Food-Events kennt.

Umfrage Können Sie schon wieder ans Essen denken? Ich denke IMMER ans Essen.

Bitte nicht!

Ich faste seit dem 1.1.2020. Also lautet die Antwort: JA!

Frag mich in ein paar Wochen nochmal.

Wir haben für Sie sechs einzigartige und authentische Veranstaltungen vom Tessin bis nach Schaffhausen für das ganze Jahr 2020 herausgesucht, an denen Sie die kulinarische Vielfalt der Schweiz entdecken können. Gleichzeitig lässt sich so auch ein viel genannter Neujahrsvorsatz in die Tat umsetzen: bewusster, saisonaler, regionaler und vor allem besser zu essen.

Alle Veranstaltungstipps finden Sie in der Bildstrecke.

