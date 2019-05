Negroni – eine Legende wird 100

Der Legende nach sass Graf Camillo Negroni eines Abends im Jahr 1919 in seiner Lieblingsbar, dem Café Casoni in Florenz, und war seines Drinks, eines Americano, einer Mischung aus Campari, Wermut und Soda überdrüssig. Negroni verlangte beim Barkeeper Fosco Scarselli nach etwas Stärkerem und der mixte dem Grafen den ersten Negroni, indem er das ungeliebte Soda durch Gin ersetzte.

Umfrage Was trinken Sie zum Apéro? Ein Gläschen Wein

Ein Gläschen Champagner

Ein Gläschen Bier

Ein Gläschen Wasser

Ein Gläschen Negroni

Verschiedenes. Hauptsache nicht mehr als 20 Gläschen pro Tag.

Zur Feier von 100 Jahren Negroni stellt Campari vor der Samstag, 08.Juni ab 18 Uhr, Sonntag, 09. Juni ab 14 Uhr

Zur Feier von 100 Jahren Negroni stellt Campari vor der Felix Bar in Zürich einen roten Kubus auf, in dem sich die wohl kleinste Bar der Schweiz befindet. Maximal drei Personen passen rein und es wird – man auch total Sinn – ausschliesslich Negroni serviert.

Das war vor genau hundert Jahren und noch heute gilt Negroni wegen seiner appetitanregenden Wirkung von Luzern bis Reykjavik als einer der beliebtesten Cocktails. Barkeeper Luca Picchi hat die Geschichte des Negroni minutiös nachverfolgt und im Buch «Negroni Cocktail – an Italian Legend» niedergeschrieben. «Es ist wie eine Droge, Negroni beschäftigt mich Tag und Nacht», sagte er bei einem Treffen in Mailand. Und: «Ein Cocktail schmeckt mir erst dann so richtig, wenn ich seine ganze Geschichte kenne.»

«Trinken Sie nicht mehr als 20 Negroni pro Tag»

Geschichte hat der Negroni mehr als genug. So existiert ein Brief des Leibarztes von Graf Negroni, in dem er seinem Patienten rät, täglich nicht mehr als 20 Negroni zu trinken.

Auch die Legende über die Entstehung des Negroni Sbagliato liest sich wie aus einem Roman. Der Barkeeper der legendären Mailänder Bar Basso griff einst im Stress versehentlich zu Prosecco statt zu Gin. Dem Kunden mundete der falsch zubereitete Cocktail jedoch so gut, dass der Sbagliato zu einer der beliebtesten Negroni-Varianten avancierte. Bis heute kreierten Barkeeper hunderte Negroni-Rezepte. So wird die Geschichte der Cocktail-Legende täglich weitergeschrieben.

Im Video oben zeigt Negroni-Profi und Barkeeper Luca Picchi, wie man den perfekten Kult-Aperitiv mixt.